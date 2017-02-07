القضاء على 300 جزائري التحقوا بـ”داعـــش” فــــي سوريـــا

مابيـــــن 800 و1100 جزائــري مـــا زالـــوا فــي صفــوف التنظيـــم

كشف ثمانية شبان التحقوا بصفوف “داعش” في سوريا، خلال مثولهم أمس بمجلس قضاء الجزائر، أنه تم القضاء على 300 جزائري التحقوا بالتنظيم الإرهابي من طرف الجيش النظامي السوري، في حين تم إحصاء مابين 800 و1100 جزائري ما يزالون يقاتلون ضمن صفوف هذا التنظيم.

التمس، أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة قدرها 5 سنوات سجنا نافذة و500 ألف دينار غرامة مالية، في حق ثمانية شبان التحقوا بصفوف “داعش” في سوريا والعراق، جندهم أمام مسجد ابو بكر الرازي المكنى “أبو أيوب الجزائري”، الذي كان ينظم حلقات للترويج للفكر الداعشي التكفيري الجهادي في الجزائر.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس، فإن الإيقاع بهذه الجماعة المتكونة من 8 أفراد 05 منهم ما زالوا في حالة فرار من بينهم “ذباح داعش” المكنى “أبو أيوب الجزائري”، و«م.سالم”، الذي أفادت تقارير أمنية أنه قد فجر نفسه في عملية انتحارية بالعراق، رفقة 03 متهمين موقوفين من بينهم “راق” وعون أمن بشركة خاصة تشرف على أشغال مصفاة تكرير البترول بسيدي رزين ببلدية براقي، بناء على معلومات تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالناصرية بتاريخ 19 مارس 2015، حول التحاق عدد من الشباب من أحياء الكاليتوس بتنظيم “داعش”.

وقد كشفت التحريات أن المتهم المدعو “خ.محمد الشريف” كان على اتصال بالمدعو “ش.حمزة”، الذي يقاتل ضمن صفوف “جبهة النصرة”، وخلال استجواب المتهم، صرح انه تعرف على المتهم الفار “حمزة” المكنى “سعيد زرزور” وهو تاجر مخدرات خلال تربصه كعون أمن، ثم عملا معا في شركة الحراسة، وقد كان يقوم رفقة المتهمين الفارين على “إجباره”، بحسب تصريحاته، على أداء الصلاة بانتظام في مسجد أبو بكر الرازي لحضور خطب “د.محمد” المكنى “أبو أيوب الجزائري”، الذي كان يدعوهم ويحرضهم على الانضمام لصفوف تنظيم الدولة “داعش”، وقال إنه بقي يتواصل مع المتهمين في حلقات يومية بالمسجد حيث التقى بهم 14 مرة، وأضاف أنه على علم أن الراقي المدعو “ج.نورالدين” متشبع أيضا بالفكر الجهادي.

وجاء في الملف أن عملية تفتيش هاتف المتهم بينت تضمنه صور للمتهمين “ط.حمزة “ و«هـ.عبد الرحمن” بالزي الأفغاني حاملين أسلحة رشاشة خلال تواجدهم بمعاقل تنظيم “داعش”، في معسكر التدريب، كما تم حجز بمنزله أقراص مضغوطة تحرض على قتال الشيعة، وصور وفيديوهات جهادية لتنظيم “داعش”، وملف إداري لاستخراج جواز السفر، وقد سافر المتهمون الفـــــارون في الفترة الممتـــــــدة مابين 17 جوان 2013 وفيفري 2015 سواء عبر تركيا، أو برا عبر تونس ثم ليبيا مرورا بمصر ثم دخول التراب السوري.



زهرة دريش