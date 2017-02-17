“العميـد“ يسعـي لتجـاوز فـخ بيشـام وفك عقدة لقاءات الأدوار التمهيدية“

م.الجزائر- بيشام يوناتيد الغاني اليوم سا 20:30

سيكون اليوم، بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا، نادي مولودية الجزائر في مواجهة متجددة، أمام ضيفه بيشام يونايتد الغاني، لحساب لقاء العودة من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي، بملعب 5 جويلية.

ويدخل العميد المباراة بقيادة مدربه كمال مواسة، وكله أمل من أجل استدراك هدف التأخر وحسم التأهل إلى الدور المبكر، عن طريق تحقيق الفوز بفارق هدف وحيد أو أكثر، لاستبعاد عنصر المفاجأة، وإن تباينت القدرات الفنية للفريقين، بحيث أن العميد سيلعب بمعقله، وسيكون مدعما بأنصاره، حيث سيستهل مواجهته وهو يعيش على وقع أزمة لقاء الذهاب التي حدثت بين المدرب كمال مواسة واللاعب عبد المالك مقداد، التي أسالت الكثير من الحبر وخلفت وراءها موجة من الاستنكار من قبل الأواسط الرياضية، حيث يتطلع أشبال المدرب مواسة الذين سيفتـــقـــــدون خدمات الثاني بدبودة وعزي، بالإضافــــة إلى مقداد المعاقب، إلى إشعار آخر، إلى تحقيق فوز مريح والخروج بانتصار عريض للاطمئنان على ورقة العبور إلى الدور المقبل، الذي بات مستعصـــــيا على العميد خلال مشاركاته الأخيرة المحتشمة، وآخرها إقصاءه على يد نادي الساحل النيجري، لكن يبدو أن حظوظ العميد متصدر ريادة ترتيب البطولة، قادرا على تخطي عقبة منافسه الغاني غير الخبير بالمسابقات الإفريقية، باعتبار أنها أول مشاركة لنادي بيشام منذ 32 سنة، وعليه فإن رفقاء القائــــــد حشــــود مدعــــون إلى توخي الحذر والسعي إلى التسجيل مبكرا منذ الدقائق الأولى، من أجل افتكاك ورقة التأهل وفك عقدة الأدوار التمهيدية.

جدير بالذكر، أن لقاء مولودية الجزائر وبيشام يوناتيد الغاني، سيديره طاقم تحكيم مغربي، بقيادة الحكم الرئيسي عديل زواق.

العربي شريف