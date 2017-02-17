آخر تحديث : فبراير 17th, 2017 9:13 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“العميـد“ يسعـي لتجـاوز فـخ بيشـام وفك عقدة لقاءات الأدوار التمهيدية“

فبراير 17, 2017 رياضة 0

“العميـد“ يسعـي لتجـاوز فـخ بيشـام وفك عقدة لقاءات الأدوار التمهيدية“

م.الجزائر-  بيشام يوناتيد الغاني اليوم سا 20:30

سيكون اليوم، بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا، نادي مولودية الجزائر في مواجهة متجددة، أمام ضيفه بيشام يونايتد الغاني، لحساب لقاء العودة من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي، بملعب 5 جويلية.
ويدخل العميد المباراة بقيادة مدربه كمال مواسة، وكله أمل من أجل استدراك هدف التأخر وحسم التأهل إلى الدور المبكر، عن طريق تحقيق الفوز بفارق هدف وحيد أو أكثر، لاستبعاد عنصر المفاجأة، وإن تباينت القدرات الفنية للفريقين، بحيث أن العميد سيلعب بمعقله، وسيكون مدعما بأنصاره، حيث سيستهل مواجهته وهو يعيش على وقع أزمة لقاء الذهاب التي حدثت بين المدرب كمال مواسة واللاعب عبد المالك مقداد، التي أسالت الكثير من الحبر وخلفت وراءها موجة من الاستنكار من قبل الأواسط الرياضية، حيث يتطلع أشبال المدرب مواسة الذين سيفتـــقـــــدون خدمات الثاني بدبودة وعزي، بالإضافــــة إلى مقداد المعاقب، إلى إشعار آخر، إلى تحقيق فوز مريح والخروج بانتصار عريض للاطمئنان على ورقة العبور إلى الدور المقبل، الذي بات مستعصـــــيا على العميد خلال مشاركاته الأخيرة المحتشمة، وآخرها إقصاءه على يد نادي الساحل النيجري، لكن يبدو أن حظوظ العميد متصدر ريادة ترتيب البطولة، قادرا على تخطي عقبة منافسه الغاني غير الخبير بالمسابقات الإفريقية، باعتبار أنها أول مشاركة لنادي بيشام منذ 32 سنة، وعليه فإن رفقاء القائــــــد حشــــود مدعــــون إلى توخي الحذر والسعي إلى التسجيل مبكرا منذ الدقائق الأولى، من أجل افتكاك ورقة التأهل وفك عقدة الأدوار التمهيدية.
جدير بالذكر، أن لقاء مولودية الجزائر وبيشام يوناتيد الغاني، سيديره طاقم تحكيم مغربي، بقيادة الحكم الرئيسي عديل زواق.

العربي شريف

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 17, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 15, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017

همسات

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

فبراير 17, 2017 0

اتهم النائب ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، مقدمة الأخبار السابقة، زهية...
اقرأ المزيد
لعمامرة يحسس الجاليـــــــة

لعمامرة يحسس...

فبراير 17, 2017 0

وعلـــــي يستجيـــــب لصالحـــــي

وعلـــــي يستجيـــــب...

فبراير 17, 2017 0

حتى المعارضة تهمش شمال سطيف!

حتى المعارضة تهمش شمال...

فبراير 17, 2017 0

ماضـــــوي محبـــــط !

ماضـــــوي محبـــــط !

فبراير 17, 2017 0

رسالــــة عيـــــة إلـــــى عيســـى

رسالــــة عيـــــة ...

فبراير 15, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  