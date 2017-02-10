العميـد يستهــل مـشــواره القاري غــدا بمواجهـة “يشـــــام يونايــتــد“

يعمل على محو آثار إقصائه منذ موسمين على يد ساحل النيجر

يخوض فريق مولودية الجزائر غدا الأحد، أولى لقاءاته هذا الموسم على المستوى القاري، بمواجهة مستضيفه فريق بيشام يوناتيد ممثل غانا، وذلك في المباراة الأولى بين الفريقين بالدور التمهيدي ضمن بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم „الكونفدرالية“ 2017.

@جاءت مشاركة „العميد“ هذا الموسم في كأس“الكاف“، بعد نجاحه في الموسم الفارط من التتويج بكأس الجزائر2016، ويتواجد حاليا في ريادة بطولة الرابطة الأولى، التي يبدو أحد المرشحين للتتويج بها، كما بلغ الدور ربع النهائي لكأس الجزائر التي يتطلع أيضا للاحتفاظ بلقبها.

واستعد العميد للمباراة بشكل جيد، باعتبار أنه لعب لحد الآن الجولة 19 جولة في إطار البطولة و 3 مباريات في الكأس، وهي نسبة مثالية لكي يكون أشبال المدرب كمال مواسة على أتم الاستعداد لمواجهة الفريق الغاني، الذي هو الآخر يعد العدة جيدا تحسبا لهذه المواجهة، من خلال تصريحات المدرب الايطالي، الذي قال إن قوة العميد في خط الوسط وهجومه وأنه يفكر في وصفة مناسبة لعزل سوقر نقاش وبوقش في الأمام، ما يعني أن منافس العميد تتوفر لديه عدة معطيات. وكانت بعثة العميد قد شدت الرحال إلى العاصمة أكرا عبر طائرة خاصة أول أمس بتعداد يضم 24 لاعبا، وكله أمل في تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد التعادل المسجل أمام النصرية يوم الثلاثاء الفارط بنتيجة 1/1 .

ويملك فريق مولودية الجزائر أفضلية تاريخية، حين يواجه بيشام يونايتد الغاني، حيث يملك في سجله لقب واحد سنة 1976 التي شهدت تتويجه بكأس الأندية البطلة (رابطة الأبطال) ولو أنه سجل قبل موسمين مشاركة مخيبة في هذه المنافسة، حين أقصي على يد نادي ساحل النيجر.



العربي شريف