العـــراق سيبقـــى بعيـــدا عن التــوتر الأمريكـــــــي الإيرانـــــــي

العبادي يتعهد بإبعاد البلاد عن أي صراع إقليمي أو دولي

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أمس، إن العراق لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي.

تأتي هذه التصريحات، بعدما تحدث العبادي هاتفيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تطرقت المكــــــالمة إلى التوتر مع إيران. وكانت هذه هي أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين.

وقال إحسان الشمري، المعلق السياسي المقــــرب من العبادي، إن تصريحــــــات رئيس الوزراء العـــــــــراقي تنــــــاولت التوترات الأمريكيــــــة الإيرانــــــــــية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله، “العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه ولا يريد أن يكون طرفا في صراع إقليمي أو دولــــــي يؤدي إلى كوارث على المنطقة والعراق.

“وكان البيت الأبيض، قـــــــال أول أمس، إن ترامــــب والعبــــــادي “ناقشا التهديـــد الذي تمثله إيران على المنطــــقة بأكمــــــلها” في أول مكالمة هـــــــــاتفية لهما مـــــنذ تنصيب تـــــــــرامب.

واستعرض مكـــــتب العبادي أيضا أول أمس، ما جاء في المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الخميس، دون أن يذكر إيران على وجه التحديد.

وأكد الجانبان في استعراضهما للمكـــــالمة الهاتفية، أهمية تعاونهما المستمر ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في الوقت الذي يفقد فيه المتشـــــــددون السيطرة على الموصل آخر معقل رئيسي للتنظيم في البلاد.ونشرت الولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف جنـــــدي في العراق، وتقـــــدم دعما جـــــويا وبريا في المعــــــركة في الموصل.ولعبت إيران أيضا دورا كبيرا في قتـــــــال الدولة الإسلامية بتسليح وتدريب جماعات شيعية عراقية تعرف باسم الحشد الشعبي.

وكالات