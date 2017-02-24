“الضمـــان الاجتماعـــي يعـــــوض أدويـــــة السرطـــان”

آخر تحديث : فبراير 24th, 2017 8:01 مساءً
فبراير 24, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
أكـد أن الجزائــر عرفـــت تطــــورا ملحـــــوظا في العمــــــل النقابــــي، الغــــازي:
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن “الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتكفل بتعويض مصاريف أدوية السرطان والمدرجة ضمن المواد القابلة للتعويض”.
وأوضح محمد الغازي، أول أمس، في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن “الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتكفل بتعويض مصاريف الأدوية المضادة للسرطان والمدرجة ضمن لائحة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض”.
وأفاد ممثل الحكومة، أن “الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لا تربطه علاقات تعاقدية مع الهياكل الخاصة المتخصصة في العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي”، مرجعا “السبب، لعدم وجود إطار تنظيمي ضابط، على غرار التكفل بمرضى القلب وكذا مرضى القصور الكلوي”.
أما فيما يتعلق بعلاج داء السرطان، فركز محمد الغازي على “أهمية المخطط الوطني ضد السرطان للفترة 2015-2019، والذي يتضمن محورا حول العلاقات التعاقدية بين المؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الخاصة للعلاج بالأشعة، وذلك لمدة سنة واحدة، للتكفل بالمرضى المسجلين في قائمة الانتظار للعلاج بالأشعة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة”، مشيرا أن هذا الإجراء يتم في انتظار استكمال مشاريع إنجاز المراكز العمومية لمكافحة داء السرطان، أين ستتوفر كل التجهيزات الضرورية للعلاج بالأشعة الكافية لتغطية حاجيات كافة المرضى في هذا المجال.
وفي سؤال آخر حول حماية الحق النقابي، قال الوزير إن “ممارسة هذا الحق وحمايته في الجزائر، عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، التي شهدت إنشاء منظمات نقابية متعددة تمثل فئات عمالية مختلفة في القطاعين العام والخاص”، داعيا إلى “أهمية ترسيخ الحوار، مؤكدا أن دائرته الوزارية تبقى دائما مفتوحة للحوار مع مختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين، لتقديم التوضيحات ومعالجة مختلف الانشغالات المطروحة”.
ساسي.ب
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