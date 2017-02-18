الصيــادلة يستعجلون الفصل القــانوني بينـهم والطب البــديل

يترقبون التشريعيات لإنهاء الفوضى في القطاع

طالب رئيس عمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد، بضرورة تحديد تعريف دقيق للأدوية، وذلك لمواجهة التجارة غير الشرعية بالأعشاب، من خلال ملأ الفراغ القانوني الموجود في هذا الشأن، وذلك نظرا للمضايقات التي يتلقاها الصيادلة جراء بيع بعض الأنواع من الأدوية التي يصنفها المشرع ضمن الأعشاب.

وتأتي هذه الدعوة، على خلفية الممارسات غير الشرعية للراقي بلحمر، وقضية دواء “رحمة ربي”، الذي أدى إلى غلق أزيد من 1000 محل لبيع الأعشاب، معلنا اعتراضه عن تسويق بعض الأنواع من الأعشاب الطبية على أساس هيئة خارجية شبيهة بالأدوية.

وشدد المتحدث، على ضرورة تسليط الضوء في مشروع قانون الصحة على الأدوية المستعملة لعلاج الآلام الخفيفة، وكذا بيع الأدوية دون وصفة طبية، كما طالب حسب أحد المكلفين بتسويق الأدوية المحلية، بفتح المجال أمام الإشهار بالأدوية والمواد الصيدلانية، كما هو معمول به في الخارج، وما لا يوجد في الجزائر، ما يجعل الجزائري حسب المتحدث يستهلك أدوية لا يشملها تعويض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منوّها أن الأدوية المحلية الصنع أقل ضررا من نظيرتها المستوردة، كما تحتوي على تأثيرات جانبية أقل، مشيرا إلى أن فتح السوق سنة 1990 جعل الفوضى تعم سوق الدواء في الجزائر، وهو ما يجعل الأمل في القانون الجديد للصحة كبير.

من جهته، كشف رئيس عمادة الصيادلة، أن قانون الصحة الجديد يكرس مراقبة استيراد الأدوية، وهو ما يسهل عملية متابعة الدواء، منوّها أن المادة 306 تمنح إطار قانوني لأكبر المخابر العالمية لصناعة الأدوية الذين ينشطون كهمزة وصل في الجزائر دون التواجد الفعلي، مطالبا في سياق ذي صلة، بفرض تواجد صيدلي مساعد بصفة دائمة في الصيدلية، لرفع مناصب الشغل لهذه الفئة، والمساهمة كذلك في التربية الصحية للمواطن. وأوضح رئيس عمادة الصيادلة، على هامش الصالون الدولي للمنتجات الصناعية الذي يحتضنه قصر المعارض، أن مستقبل مهنة الصيدلة يجب أن لا يخص فقط عملية بيع المواد الصيدلانية، الذي جعل النشاط الصيدلاني مجرد عملية تجارية لا غير، ليتعدى ذلك بأن يصبح جهاز استشفائي تابع للمنظومة العلاجية.

وأوضح المتحدث في السياق ذاته، أنه “يجب نقل المعركة من الاهتمام بتصدير واستيراد الأدوية إلى جهة أخرى مقابلة تخص مشروع قانون الصحة الجديد، الذي سيعرض للنقاش على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية”، منوّها أن “عمادة الصيادلة قامت بتحرير ما أسماه بالكتاب الأبيض، قامت بطرحه على وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف الذي استلمه، آخذا بعين الاعتبار أكثر من 64 اقتراحا تم أخذه بعين الاعتبار من قبل هذا القانون، الذي ينتظرون أن يضفي ثورة شرعية تنتظر قطاع الصيدلة، رغم تأخر الوقت.‎

حسيبة.ب