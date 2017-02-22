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الصــين بصـدد الانتهـاء من مبـان في بحر الصـين الجنـوبي

فبراير 22, 2017 دولي 0

الصــين بصـدد الانتهـاء من مبـان في بحر الصـين الجنـوبي

يمكنها استيعاب صواريخ

قال مسؤولان أمريكيان لـ”رويترز”، إن الصين توشك على الانتهاء من بناء ما يقرب من 24 هيكلا على جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي مصممة فيما يبدو لاستيعاب صواريخ أرض/جو طويلة المدى، وذلك في اختبار مبكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من المرجح، أن يثير هذا التطور أسئلة عما إن كانت الولايات المتحدة سترد وكيفية الرد بعد تعهدها باتخاذ موقف صارم أمام الصين في بحر الصين الجنوبي.
وتتحدث الصين عن سيادتها شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره ثلث حركة المرور البحري في العالم. وتتحدث أيضا كل من بروناي وماليزيا والفلبيــــن وتايوان وفيتنام عن أحقيتها في السيادة على أجزاء من البحر. ووصفت إدارة ترامب بناء الصين جزرا صناعية في بحر الصين الجنوبي بأنه غير مشروع.
وقال المسؤولان الأمريكيان، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إن بناء الهياكل الخرسانية ذات السقوف القابلة للطي على جزر سوبي وميستشيف وفيري كروس- وهي جزء من سلسلة جزر سبراتلي التي بنت الصين فيها بالفعل مدارج طائرات، على غرار المطارات العسكرية- يمكن أن يعتبر تصعيدا عسكريا.
وقــــال مســـؤول بالمخــــــابرات الأمريكية “الصينيون لا يبنون شيئا في بحر الصين الجنوبي لمجرد البناء. وهذه الهياكل تشبه أخرى تؤوي بطاريات سام. ومن ثم فإن المنطق يقــــود للاعتقاد بأنها مصممة لهذا الغرض.”
وذكر مسؤول آخر، أن الهياكل تبلغ 20 مترا طولا فيما يبدو وعشرة أمتار ارتفاعا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن بلاده لا تزال ملتزمة بسياسة “عدم العسكرة في بحر الصين الجنوبي”، وحث كل الأطراف المعنية على التحرك بما يتفق والقانون الدولي.
وفي بكين ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ أول أمس، إنه على دراية بالتقرير، لكنه لم يقل ما إذا كانت الصين تعتزم وضع صواريخ على الجزر.


وكالات

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