الشــــريعة.. قبـلة للباحثين عـــن هـــدوء الطبيعـــــــــة

الحلّة البيضاء أغرت الكثيرين

تشهد الحظيرة الوطنية للشريعة بولاية البليدة منذ بضعة أيام توافدا قياسيا لزوّار قدموا من كافة ربوع الوطن، بحثا عن الاستجمام والترويح عن النفس، بعد أن اكتست جبال الشريعة حلّة بيضاء ناصعة بعد تساقط الثلوج خلال الفترة الأخيرة.

فقد توافد المئات من الجزائريين خلال هذه الأيام على مرتفعات جبال الشريعة، وكأنهم يغتنمون فرصة لن تجدّد عما قريب لأن الثلوج التي تساقطت بكميات هائلة خلال الأيام الفارطة بدأت في الذوبان، وشكلت طوابير من السيارات في اتجاه أعلى قمة من الجبل مما عرقل بشكل كبير حركة المرور على مسافة طويلة، وهو ما استدعى تدخل عناصر الدرك الوطني بمساعدة الجيش الوطني الشعبي.

وحسب لوحات ترقيم السيارات، فإن معظم الزوّار قدموا من الجزائر العاصمة والبليدة وكذا تيبازة وعين الدفلى وتيارت، الكثير من الزوار قاموا بنزهة في إطار برامج الوكالات السياحية أو البرامج المدرسية، فضل البعض من السائقين ركن سياراتهم على حافتي الطريق وأكملوا المسافة مشيا رفقة عائلاتهم أو أصحابهم، فيما كان البعض الآخر ممن وصلوا هناك في وقت مبكر أو قضوا الليلة هناك مغادرين المكان.

التزلج في الثلج والتقاط الصور…

فور تخلصها من مشكل ركن السيارات بدأت العائلات تختار المكان الذي يليق بها، لم يتمكن جميع الزوار من بلوغ قمة الجبل بسبب الازدحام الكبير لحركة المرور، البعض من العائلات جلبت معها وجبات لتناولها في الهواء الطلق، وفضلت أخرى اقتناءها فيما قامت العديد من العائلات بتحضير مشويات وأطباق لذيذة أخرى بعين المكان.

ورغم ذوبان الثلوج بشكل معتبر إلا أنها تبقى كثيفة كلّما توغلنا أكثر في الغابة، في الوقت التي يجرب فيه بعض الهواة مهاراتهم في التزلّج بصحبة أصدقائهم وعائلاتهم.

تنقلت مجموعة من الرعايا الهنود العاملين بالقطاع الطبي من مدينة وهران خصيصا لاكتشاف هذه المحطة لأول مرة وكم كان إعجاب أحدهم كبيرا „بجمال هذا الموقع الرائع“ الذي ذكره على حد قوله „ببعض مناطق الهند التي تكسوها الثلوج“، قبل أن يلتحق برفقائه لالتقاط بعض الصور على خلفية شلال صغير من مياه الثلوج.

.. ورعايا أجانب يكتشفون سحر المكان

كما سجل حضور رعيتين صينيتين بذات الموقع بداية الظهيرة، أسرتا بدورهما بروعة المكان وسرعان ما بادرتا بالتقاط صور تذكارية، لكن أوفر الزوار حظا أولئك الذين أسعفهم الحظ في بلوغ أعالي الشريعة على ارتفاع نحو 1500 متر لينعموا بمنظر يحاكي الخيال تغلب عليه أشجار الأرز التي تكسو المنطقة وتمتد على طول مدينة الورود.

ولم تمنع قساوة الطقس وبرودته الأطفال من الاستمتاع حيث يتراشقون تارة بكريات الثلج ويجوبون المنطقة تارة أخرى في نزهة على ظهر الأحصنة.

الحديقة الوطنية للشريعة فضاء بيئي مصنّف

تعرف الحديقة الوطنية للشريعة الواقعة في قلب السلسة الجبلية للبليدة (جزء من الأطلس التلي) سيما بمحطة التزلج، التي تعد ناديا يشجّع على ممارسة هذه الرياضة وصنفتها اليونسكو في 2002 كمحمية طبيعية، كونها تحوي غابات شاسعة لأشجار الأرز المعمرة التي تعتبر بدورها ملجئا لأنواع قردة مهددة بالانقراض هي المكاك البربري.

منذ تدشينها في 1980 تسمح المصاعد الهوائية التي تربط البليدة والشريعة للزوار ببلوغ الحديقة دون تكبد عناء اكتظاظ حركة السير، سيما خلال هذه الفترة التي تميز ذروة الموسم، وأمام الإقبال الكبير على المصاعد الهوائية الـ136 التي تم تجديدها لأجل الزائر من حيلة سوى التحلّي بالصبر حتى لا يفقده طول الانتظار متعة الترفيه والنزهة.

ق.م/ و.أ.ج