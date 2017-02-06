الشــاب خالــــد سفيـرا لـ”اليونسيــف”

اختير الفنان خالد حاج ابرهيم، المعروف بالشاب خالد، سفيرا للنوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، إلى جانب الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، المطرب الفلسطيني محمد عساف، والفنان العراقي كاظم الساهر، والمغنيتين اللبنانيتين نجوى كرم وماجدة الرومي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اختيار السفراء في حفل ضخم يقام بأحد فنادق القاهرة 13 فيفري الجاري.