الشرطــة العــراقية تــواجه طـائرات بلا طيــار وقنــاصة

في معسكر تدريب سابق للجهاديين

انطلق الصوت من جهاز اللاسلكي، معلنا عن وقوع إصابة جديدة من جراء سقوط قذيفة مورتر أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية وحدق شرطي عراقي من بين أوراق الأشجار في المواقع المعادية على الضفة الأخرى لنهر دجلة.وظل الشرطي محنيا رأسه لكي يتفادى نيران القناصة، لكن عينه كانت تراقب السماء أيضا.لم تكد تمضي دقائق حتى أطلق المتشددون طائرة بلا طيار حلقت فوق رأسه. كانت تستطلع المنطقة كما ألقت مادة متفجرة. ثم سقطت قذائف المورتر على مسافة قريبة فانطلق الشرطي يعدو بحثا عن منطقة آمنة.بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء معركة تحرير الموصل أكبر معاقل المتشددين في العراق، لا يزال التنظيم السني المتطرف قوي الإرادة قادرا على القتل، رغم طرده من الشطر الشرقي من المدينة التي يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة.

ولا يدرك أحد تقريبا مدى الخطر الذي يمثله المتطرفون، مثلما يدركه مقدم الشرطة فالح حماد هندي، الذي أصدر تعليمات لرجاله بالاحتماء، بينما كانت قذائف المورتر تقترب شيئا فشيئا.وقال هندي، الذي تواجه وحدته في بعض الأحيان 16 هجوما بطائرات دون طيار (الدرون) في اليوم الواحد، بالإضافة إلى قذائف المورتر ونيران القناصة “السلاح المفضل هو الدرون”.وترابط وحدته المكلفة بالتمسك بموقعها لحين استعداد القوات العراقية لتوسيع نطاق هجـــــــومها إلى غرب الموصل في معسكر تدريبي سابق للدولة الإسلامية ومنطقة عسكرية مغلقة على الضفة الشرقية لنهر دجلة.

وقد اكتسب هندي خبرة بكيفية تفكير المتشددين ونقاط قوتهم وقدم تقييما صريحا عن قدراتهم بدءا بالقناصة الذين يمكنه رصدهم بنظارته المكبرة.

وكالات