الشرطة الماليزية تعتقل كوريا شماليا

فيما يتعلق بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

قالت الشرطة الماليزية أمس، إنها اعتقلت رجلا في كوريا الشمالية، فيما يتعلق بقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مع تصاعد خلاف دبلوماسي بشأن جثته.

توفي كيم جونج نام الأسبوع الماضي، بعد اغتياله في مطار كوالالمبور الدولي، بما يُعتقد أنه سم سريع المفعول. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون، إن عملاء كوريين شماليين اغتالوه.

وقالت الشرطة الماليزية، إن أحدث اعتقال له صلة بهذه الجريمة تــــــم أول أمس، وأُعلن أن اسم المشتبه به هو ري جونج تشول من مـــــواليد السادس من ماي 1970.

وقال البيان، إنه “يُشتبه بأنه متورط في موت رجل كوري شمالي.”وتم بالفعل اعتقال امرأتين مشتبه بهما، إحداهما إندونيسية والأخرى تحمل وثائق سفر فيتنامية. وقالت مصادر حكومية، إنه رغم اعتقال رجل ماليزي مازال ما لا يقل عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين هاربين.

وكيم جونج نام، هو الابن الأكبر لزعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونج إيل، وقد انتقد علانية سيطرة عائلته على السلطة في كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية لنواب في سول، إن كيم كان يعيش مع زوجته الثانية في إقليم مكاو الصيني تحت حماية بكين.وكان كيم في مطار كوالالمبور لركوب طائرة إلى مكاو عندما قُتل. ويجري تشريج جثته في مستشفى في العاصمة.

وقـــال قائد شرطة ولاية سيلانجــــــور الماليزية لـ”رويترز”، إن تقرير تشريح الجثة لم ينته بعد. ورفض تقارير لوسائل إعلام، قالت إنه سيتعين إجراء تشريح ثان.



وكالات