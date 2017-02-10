الشرطة الفرنسية تعتقل 4 أشخاص

يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي بالبلاد

اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس، 4 أشخاص في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا، يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي.

وذكر مصدر أمني، أن شرطة مكافحة الإرهاب أوقفت 3 رجال وامرأة يبلغون من العمر 16 و20 و26 و33 عاما, موضحا أن أحدهم يبلغ من العمر 20 سنة، يعتقد أنه كان يحضر لهجوم انتحاري في فرنسا.وأوضح المصدر، أن من بينهم المعتقلين فتاة قاصر تبلغ 16 عاما، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبدت رغبتها في السفر إلى سوريا والعـــــراق واستعدادها لشن اعتداء في فرنسا, كما كانت تخطط للسفر إلى سوريا بعد زواجها من الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والذي يشتبه بتخطيطه لهجوم انتحاري.

وأضاف أنه تم العثور أثناء مداهمة شقة المشتبه بهم على معمل لتصنيع مادة شديدة الانفجار ومواد مثل الأسيتون وحامض الكبريتيك وماء الأوكسجين, مشيرا إلى عدم توافر معلومـــــــــات حتى الآن عن الأمــــــاكن المستهدفة من قبل هذه المجموعة.

يذكر، أن حـــــــالة الطوارئ سارية في فرنسا منــــذ الهجمات الإرهابية التي شهدتهـــــا في عامي 2015 و2016 وأعلنت السلطات الفرنسية مرارا، أن مستوى التهـــديد الإرهابي لا يزال “مرتفعا جدا”.

وأج

