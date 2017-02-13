الشاب خالد يتفاجأ بعمر ابنة ديانا

آخر تحديث : فبراير 13th, 2017 8:50 مساءً
فبراير 13, 2017 Wakteldjazair همسات 0
نشرت ديانا حداد فيديو من كواليس حلقة برنامج تلفزيوني جمعها بالشاب خالد، وكتبت عبر تغريدة لها بموقع تويتر: “نجاحات جديدة تجمعني قريباً مع الخلوق والمبدع والفنان الشاب خالد..”. وعند سؤال خالد الجزائري لها عن حال بناتها، فاجأته ديانا بأن ابنتها الكبرى “صوفي” أصبحت الآن في عمر 21 عاما، وهو ما أصابه بالدهشة مرددا “الله أكبر”، وتابع الشاب خالد حديثه معها، مشيرا إلى أنه أيضا أصبح الآن لديه 4 بنات وولد. الشاب خالد يعرف بلقب “أبو البنات” نظرا لان الله رزقه بأربع بنات، حيث قال في لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، إنه يعتز بهذا اللقب قائلا “بناتي أحلى شيء ربنا أعطاه لي”، مشيراً إلى أن أسماءهن بترتيب الأعمار، “سارة” و«كنزة” و«غصن” و«جنة” وولد اسمه “الداعي”.
فبراير 13, 2017 0نشرت ديانا حداد فيديو من كواليس حلقة برنامج تلفزيوني جمعها بالشاب خالد، وكتبت عبر تغريدة لها بموقع تويتر:...
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