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السيناتور ميلود شرفي فـي ذمة الله

فبراير 20, 2017 الأخيرة 0

السيناتور ميلود شرفي فـي ذمة الله

جنازته تشيع اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران

تشييع، اليوم الثلاثاء، جنازة عضو مجلس الأمة والرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري الراحل، ميلود شرفي، بمقبرة عين البيضاء بولاية وهران، الذي وافقته المنية أمس الاثنــــيــن بوهران،
بعد أيام قضاها بمصلحة أمراض الرئة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية „1 نوفمبر“ لوهران.

بدأ الراحل مشواره المهني كصحفي، بمكتب وكالة الأنباء الجزائرية لوهران، قبل الالتحاق بمؤسسة التلفزيون الوطني، حيث شغل عدة مناصب، وتقلد الراحل العديد من المسؤوليات الرفيعة، بداية من التجمع الوطني الديمقراطي،، الذي كان مناضلا فيه أنتخب نائبا عنه في المجلس الشعبي الوطني، والناطق الرسمي للتشكيلة السياسية لأحمد أويحيى.
وتم تعيين الراحل سنة 2014 على رأس سلطة ضبط للسمعي البصري، قبل أن يستدعى في شهر جانفي الماضي لعضوية ضمن الثلث الرئاسي.

أويحيى يعزي عائلة الفقيد
عزى الأمـين العام للتجمع الديمقراطي، أحمد أويحيى، عائلة المرحوم ميلود شرفي، إثر وفاته صباح أمــــس بعد صراع مع المرض بوهران، مذكرا إياهم بكفاءة المرحوم داخل بيت الأرندي، والتي طبعت، مسيرته النضالية عن طريق حرصه الدائـــــم علــــى خدمــــة مصلحة الحـــزب ومصلحة الجزائر ككل.
وأضاف أويحيى في بيان التعزية قائلا: „لا يسعني في هذه اللحظات العصيبة سوى أن أتقدم أصالة عن نفــــــسي، ونيــــابة عن أعضاء المكتـــــب الوطنــي للتجمع الوطني الديمقراطي، بأخلص عبارات المواساة، والمؤازرة فيما تشعرون به“.
ساسي.ب

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