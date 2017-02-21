 “السلامـــــة للتـــــأمينات” تحقـــــق نمـــــوا بنسبــــة 6 بالمــــــائة

آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً
فبراير 21, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
تراجع مداخيل الدولة أثر على أداء قطاع التأمين
كشف، أمس، المدير العام لشركة “سلامة ” للتأمينات، بن عربية محمد، عن تحقيق الشركة لنتائج إيجابية خلال سنة 2016، وهو ما يعكسه ارتفاع رقم أعمال الشركة إلى 5.1 ملايير دج، وبلوغ نسبة نمو بـ 6 بالمائة مقارنة بباقي شركات التأمين الخاصة التي حققت نموا في حدود 2 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة.
أوضح بن عربية أمس، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة “سلامة للتأمينات” لـ2016، وأهداف السنة الجارية، بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة، بحضور إطارات وممثلي الشركة، أن كل شركات التأمين الخاصة، سجلت تراجعا بـ2.5 بالمائة لرقم الأعمال على عكس شركة التأمين “سلامة”، التي حققت نموا يقدر بنحو 6 بالمائة في رقم أعمالها، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية من حيث شركات التأمين الخاصة الناشطة بالجزائر خلال سنة 2016 مقارنة بـ2014، أين كانت تحتل المرتبة الرابعة، على الرغم من التراجع الذي تشهده سوق التأمينات بالجزائر، بسبب الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه الجزائر جراء تدهور مداخيل الدولة من النفط، ما ينعكس سلبا على المشاريع الكبرى التي تتطلب تأمينا على نشاطها وكذا تأثيرها مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، التي يجد نفسه مجبرا على تغيير ميزانيته للتأمينات، حيث تم تسجيل انخفاض في طلب التأمين على “كل المخاطر”، والتي عوضت بخدمات تأمينية أخرى أقل سعرا.
كما أرجع بن عربية تراجع أرقام التأمينات بالنسبة لفرع “السيارات”، بسبب تقليص فاتورة الاستيراد وانعكاسها على الحظيرة الوطنية للسيارات، ما أثر على طلبات التأمين وانخفاض عقودها خاصة في الفترة بين 2014 و2016، حيث سجل التأمين على الأملاك في سنة 2015 ارتفاعا بـ0.16 بالمائة فقط مقارنة بـ2014، أين كانت النسبة تتجاوز 5 بالمائة.
وفيما يخص توقعات شركة “سلامة للتأمينات” لأدائها في 2017، أشار بن عربية، أن الشركة حددت إستراتيجية تقوم على تحديد ميزانية إجمالية بـ5.35 ملايير دج، مع تسجيل تراجع في تصريحات الضحايا بـ -28 بالمائة وبقيمة إجمالية تقارب 2.76 مليار دج، مع تقديم تعويضات بـ2.35 مليار دج، التي تحقق بدورها نسبة نمو بـ1 بالمائة، مع إطلاق منتجات جديدة منها “التأمينات الفلاحية”، والهدف منها البحث عن موارد جديدة، حيث يقوم المخطط على تحضير المنتجات التأمينية وبعدها تسويقها في صفتها التقليدية، ليتم بعدها عصرنتها وفق متطلبات السوق الحالية.
وفي رده على سؤال بخصوص الحملة التي قادتها بعض “شركات التأمين” الخاصة ضد “سلامة للتأمينات”، قال بن عربية محمد، إن مصالحه تجري دوريات من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، خاصة فيما تعلق بالمنافسة غير الشريفة، ولما لهذه الأخيرة من أضرار وعواقب وخيمة على أداءات الشركات، مؤكدا أن وزارة المالية، ومن خلال الأرقام الرسمية المعلن عنها، هي الوحيدة المخولة بتقييم أداء “سلامة” وتصنيفها في السوق الوطنية.
عبد المطلب.ع
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