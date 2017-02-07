السفارة الأمريكية طلبت مني معلومات حول مختار بلمختار

في محاكمة المتهم بالتخطيط لتفجيرها:

طلــــب منــــي عـــدم إبـــلاغ السلطـــات الجزائريـــة

فتحت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف شاب اشتبه في تورطه في التخطيط لتفجير السفارة الأمريكية في الجزائر العاصمة، بعد البلاغ، الذي ورد إلى مصالح الأمن من قبل هذه الأخيرة.

وقد كشف المتهم، الذي تبين من خلال ما دار في جلسة المحاكمة، أنه مسبوق قضائيا في قضية إرهابية، على حقائق خطيرة، خلال التحقيق معه، بخصوص تورطه في النشاط ضمن تنظيم القاعدة وفي بلاد المغرب الإسلامي، حيث كان ضمن المكلفين بتنفيذ عمليات تستهدف المصالح الأمريكية في الجزائر، وقد تنقل إلى العاصمة وقصد السفارة الأمريكية، التي كان تفجيرها من بين الأهداف، التي وضعها التنظيم في أجندته سنة 2014، حيث جاء في الملف أن القبض على المتهم تم اثر تلقي فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بتاريخ 16 مارس 2014، إرسالية عن المكتب الجهوي لمقر السفارة، بعد ما قال الملف إن “حالة من الرعب والهلع حدثت بين عمال السفارة والهيئة الدبلوماسية”.

وكان أهم ما أدلى به المتهم أنه دخل الجزائر العاصمة، بغية مزاولة نشاط تجارة الأعشاب، أين تعرف على المدعو “سليم مولود”، الذي عرفه هو الآخر على رعية سوري، وتابع المتهم أن هذا الأخير حاول تجنيده في الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا والعراق، وأثناء تلك الفترة توجه رفقته إلى مقر السفارة الأمريكية، أين تعرف هناك على المدعوة “جنيفير”، التي عرضت عليه، يقول بعد أن علمت بأنه مسبوق في قضايا في قضية إٍرهابية مساعدتهم على تزويدها بمعلومات عن الجماعات الإرهابية المسلحة بالصحراء، وكذا المخططات، التي تستهدف المصالح الأمريكية مقابل مبالغ مالية، مع عدم الإفصاح عن هذا الاتفاق للسلطات الجزائرية.

وقال المتهم إنه أعلم السيدة بأن علاقات جيدة تربطه مع عناصر إرهابية خطيرة، وهنا قامت، يتابع، بإطلاعه على شريط فيديو يخص تهديدات “مختار بلمختار” للسلطات الأمريكية،، التي توعد بضرب مصالحها، طالبة منه تسليمها معلومات بشأن المنفذين المكلفين بهذه الاعتداءات، مقابل أي مبلغ مالي أو أي طلب آخر يريده، وهي التصريحات، التي عاد وتراجع عنها في جلسة محاكمته، حيث نفى علاقته بأي جماعات إرهابية، وأكد بأنه دخل إلى العاصمة من أجل مزاولة نشاط بيع الأعشاب.

زهرة دريش