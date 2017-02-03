الزنــــك يجــــدد العصب البصري

دراسة جديدة تكشف:

لأكثر من عقدين من الزمن، حاول الباحثون تجديد العصب البصري للمصابين باستخدام عوامل النمو المختلفة، لكن هذه الأساليب نتائجها لا تتعدى 1%، ومعظم الخلايا تموت في نهاية المطاف.

وجد فريق من الباحثين في مستشفى الأطفال في بوسطن نهج جديد تماماً لعلاج تلف العصب البصري، عن طريق حقن الزنك في العين التي تجعل الخلايا تعيش لفترات أطول، مع تجديد محور العصب البصري.

ووفقاً لصحيفة „ديلى ميل“ البريطانية، أوضح الباحثون أن الاكتشاف الجديد سوف يفيد العديد من المرضى الذين يعانون من إصابة في العصب البصري، أو الزرق „المياه الزرقاء“، وأنواع أخرى من إصابات في الجهاز العصبي المركزي، مثل إصابات الحبل الشكوى.

وأشار الباحثون إلى أنه يمكن تعطى مكملات الزنك عن طريق الفم بشكل منتظم أو عن طريق الحقن في العين، لافتين إلى أن العصب البصري، يحمل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ، ويتكون من الخلايا العصبية المعروفة باسم „خلايا الشبكية العقدة“، وعندما يحدث تلف بالعصب البصري، فإن هذه الخلايا تموت.

وقالت الدكتورة „لاري بينويتز“ من مركز علم الأعصاب وقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الأطفال في بوسطن، إن الزنك له دور مهم في إنعاش خلايا العصب البصري.

وتابع الدكتور „بول روزنبرغ“، من قسم علم الأعصاب في مستشفى بوسطن، أن الزنك ضروري لكثير من وظائف الخلايا العصبية، ودمج نقاط الاشتباك العصبي مع الناقلات العصبية التي ترسل الإشارات على المخ.

وتعليقاً على الدراسة، قال الدكتور أسامة أنيس، استشاري أمراض العيون بجامعة عين شمس، إن هذه النتائج طور التجارب وليس لها نتائج واضحة حتى الآن حتى نتبعها لعلاج تلف العصب البصري، لافتاً إلى أن الزنك معدن هام لنمو الخلايا في العين.

وكالات