الرئيس الصحراوي يدعو لوضع حد “للاستفزاز المغربي في منطقة الكركارات”

يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها

قال الرئيس غالي في حديث لوكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة، أن على الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص “تحمل المسؤولية وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على المملكة المغربية حتى تمتثل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وأن عليها في انتظار ذلك القيام بواجبها في إلزام الاحتــــــلال المغربي باحتـــرام مقتضيات اتفـــــــاق وقف إطلاق الـــنار والاستئناف الفوري والكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغريبة (مينورسو)”.

كما ندد الرئيس الصحراوي بما وصفه بـ”التواطؤ المفضوح” من طرف فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي “بما توفره من حماية للموقف المغربي المتعنت الرافض لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وصل إلى حد منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من زيارة منطقة عمله الصحراء الغربية والتهجم على شخص الأمين العام للأمم المتحـــدة ورفض تمكين المينــــورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان ومراقبتهــــا والتقرير عنها، بل وطــــــرد مكونها المدني والسياسي من الصحراء الغربية مع استمرار عمليات النهب المغـــــــربي للثروات الطبيعية في الأجزاء المحتلة” من الصحراء الغربية.وأشار غالي إلى ما وصفه بـ”الاستفزار المغربي” القائم في منطقة الكركرات”، جراء خرق الاحتلال السافر لاتفاق وقف إطلاق النار”. وأكد “أن وضعية الجيشين الصحراوي والمغربي لا تزال على ما هي عليه لا تزيد المسافة الفاصلة بينهما عن 120 متر”، مضيفا أن حكومته لا تزال تنتظر “قيام الأمم المتحدة بواجبها في وقف الانتهاك المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة الوضعية على الأرض إلى ما كانت عليه قبل يوم 11 أوت 2016”.

واعتبر الرئيس الصحراوي، أن قرار المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بجانب الجمهورية الصحراوية، عضو مؤسس للاتحاد، بعد فترة تمرد على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، وبعد فترة رفض وامتناع عن الامتثال لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد القاري يشكل “انتصارا للحق والقانون والشرعية وكل انتصار من ذلك القبيل هو انتصار للشعب الصحراوي”.

واستطرد غالي قائلا: “أن تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، يبقى كهدف إستراتيجي للجانب الصحراوي على المستوى الإفريقي، وذلك انطلاقا من ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير واستكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني”، مشددا على “أن هذا أمر ثابت وغير قــــابل للتغيير سواء أكان المغرب خـــارج الاتحاد الإفريقي أو داخله”.

وفي الأخير، وصف الرئيس الصحراوي العلاقات الصحراوية الموريتانية بـ”الجيدة”، وقال إنها “مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق، خاصة في التصدي للمظاهر التي تهدد أمن واستقرار شعبينا الشقيقين مثل مكافحة الجريمة العابرة للحدود والمخدرات والإرهاب. ولا غرو كما قال “إن تكون الأمور كذلك إذا ما نظرنا إلى ما يربط الشعبين من علاقات متميزة”.

وكالات