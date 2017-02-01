الرئيس الإيـراني يصـف تـرامب بالمبتـدئ في عـالم السيــاسة

انتقد إجراءات الهجرة التي وضعها نزيل البيت الأبيض

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس، بأنه مبتدئ في عالم السياسة، مصعدا انتقاداته لإجراءات الهجرة التي وضعها الرئيس الجمهوري وتتضمن حظر سفر مؤقتا على الإيرانيين.

وكانت إيران، قالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية وسياسية وخطوات أخرى، ردا على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يوم الجمعة، ويعلق دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل، كما يعلق دخول كل اللاجئين لمدة أربعة أشهر والسوريين لأجل غير مسمى.وركز روحاني حديثه على ترامب ذاته، وقال في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة، إن ترامب “جديد على السياسة. جاء من عالم مختلف. إنها أجواء جديدة تماما بالنسبة له. سيحتاج لوقت طويل وسيكلف الولايات المتحدة الكثير، إلى أن يتعلم ما يحدث في العالم.”وكان ترامب قال إن الأمر التنفيذي لازم لحماية الأمن الوطني.

وتعهد الرئيس الأمريكي أيضا بتحول كبير في السياسة تجاه إيران، ووصف الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع واشنطن وقوى عالمية أخرى، بأنه “أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق”.وتجدد الأزمة قد يضعف جهود روحاني لجذب مستثمرين أجانب إلى إيران، خاصة إذا أبطأ ذلك من تنفيذ اتفاقات تم التوصل إليها العام الماضي تتعلق بثمانين طائرة من طراز بوينج ومئة من طراز إيرباص.وقال روحاني “اليوم ليس يوم فصل الأمم بالأسوار”، في إشارة على ما يبدو إلى تعهد ترامب ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.



وكالات

