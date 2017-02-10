الرئــيس الإيرانـي حســن روحــاني يــزور الجــــــزائر قريبــــا

آخر تحديث : فبراير 10th, 2017 8:20 مساءً
فبراير 10, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
أعلن سفير إيران بالجزائر، رضا عامري، أمس، أنه من المنتظر، أن يقوم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بزيارة عمل إلى الجزائر قريبا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا تبادل وجهات النظر حول عديد القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
وقال السفير عامري، في كلمة افتتاح الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين للثورة الإسلامية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، طاهر حجار ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة، إنه يقوم بتنظيم برنامج لزيارة سيقوم بها الرئيس حسن روحاني إلى الجزائر في القريب العاجل.
وأشار سفير إيران في الجزائر، إلى أن العلاقات بين طهران والجزائر نموذجا ناجحا للروابط بين الدول، مذكرا بالزيارات التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى طهران، وتلك التي قام بها الرؤساء الإيرانيون السابقون إلى الجزائر وعددهم 3روؤساء أهرم أحمد نجاد.
ساسي.ب
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