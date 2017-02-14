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الرئـــيس الإيـــراني يــزور سلطنة عمـــــان والكـــــــويت

فبراير 14, 2017 دولي 0

الرئـــيس الإيـــراني يــزور سلطنة عمـــــان والكـــــــويت

في أول زيارة له إلى دول خليجية عربية

ذكرت وسائل إعلام، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيزور سلطنة عمان والكويت اليوم، في أول زيارة له إلى دول خليجية عربية منذ توليه السلطة عام 2013.
ونقلت قناة برس التلفزيونية عن برويز إسماعيلي نائب مدير مكتب الاتصالات برئاسة الجمهورية قوله، إن روحاني سيغادر طهران متوجها إلى مسقط اليوم للقاء السلطان قابوس.وسيغادر في نفس اليوم متوجها للكويت، تلبية لدعوة من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.وقام وزير الخارجية الكويتي بزيارة نادرة إلى طهران في نهاية جانفي، لتسليم روحاني رسالة تتعلق بأسس للحوار بين الدول الخليجية العربية وإيران.
وتتهم دول مجلس التعاون الخليجي الست وخاصة السعودية طهران باستغلال الطائفية للتدخل في الدول العربية، وبسط نفوذ لها في الشرق الأوسط. وتنفي إيران هذه المزاعم.
وقطعت السعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران في جانفي عام 2016، واستدعى بعض الدول الخليجية الأخرى سفراءها تضامنا مع السعودية، بعد اعتداء محتجين على سفارتها في إيران.
وكانت سلطنة عمان ساعدت في التوسط في محادثات أمريكية إيرانية سرية في عام2013، أدت إلى التوصل للاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته طهران في جنيف، بعد ذلك بعامين مع القوى العالمية الست الكبرى.
وقال روحاني في جانفي، إن عشر دول على الأقل بينها الكويت عرضت الوساطة في الخلاف المتصاعد بين السعودية وإيران.
وكالات

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