“الخضـر” يغيبــون عـن التشكيلـة المثاليــة لأمــم إفريقيـــا

عرفت التشكيلة المثالية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي اختتمت أول أمس الأحد بليبروفيل بتتويج المنتخب الكامروني على حساب نظيره المصري، عدم تواجد أي لاعب جزائري. ولم يضع موقع “أورانج فوتبول كلوب” المتخصص في الكرة الإفريقية أي لاعب جزائري أيضا في التشكيلة الاحتياطية للمسابقة، وذلك بعد إقصاء ‘’الخضر’’ من الدور الأول في إحدى أهم مفاجآت الدورة القارية، التي احتضنتها الغابون.