الخبـازون يدخلـون في إضـراب ببعــض الولايات

بعد تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم

اشتكى الخبازون من زيادة أسعار المواد الأساسية التي تستعمل في صنع هذه المادة، مؤكدين أن “دعم الدولة للخبز غير صحيحة، بل هي تدعم للفرينة فقط”، مؤكدين أنهم “يعملون بالخسارة”، كما طالبوا الحكومة بـ”إعادة النظر في هامش ربحهم الذي لا يغني ولا يسمن من جوع”.

حسب مصادر عليمة، فإن “الخبازون دخلوا في إضراب في بعض ولايات الوطن، بسبب زيادة أسعار المواد الأساسية لصناعة الخبز، مما دفعهم إلى الدخول في إضراب ومطالبة الوزارة الوصية بزيادة هامش ربحهم”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طاهر بولنوار، في حديثه لـ”وقت الجزائر”، أنه “لحد الساعة لم تصدر أي تعليمة أو قرار لزيادة سعر الخبز”، مؤكدا أن “مادة الخبز مدعمة ومقننة، إلا أنه دافع عن الخبازين”، معترفا بأن “هامش ربحهم لا يغني ولا يسمن من جوع، لاسيما بعد زيادة أسعار المواد الأولية لصنع مادة الخبز، الأمر الذي أصبح يهدد نشــــــاطهم، وأصبح الخباز مضطر إلى التخلي عن إنتاج الخبز وينتج فقط مشتقاته”.

وطالب الحاج طاهر بلنوار الحكومة، وعلى رأسها وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، إلى جانب وزير المالية، حاجي بابا عمي، بإعادة النظر في أسعار المواد المدعمة وخاصة مادة الخبز، لأن السعر القانوني لا يضمن له هامش ربح قانوني وشرعي للخبز.للإشارة، فإن الاتحادية الوطنية للخبازين، ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، من أجل دراسة مطالب الخبازين، من بينها رفع التسعيرة الحالية للخبز، لاسيما وأن أغلب المواد الأساسية التي تستعمل في صناعة مادة الخبز، تعرف أسعارها ارتفاعا، تضاف إليها فواتير الكهرباء.وكان رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، قد صرح لـ”وقت الجزائر”، بأن الخبازون أصبحوا يعملون بالخســـــارة، لاسيما بعد المصادقة على قانون المالية 2017، الذي نتجت عنه زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية، والذي يعود حتما بالخسارة على الخبـــــــاز الذي لا يزال يشتكي من هامش ربح جد ضئيل، مطالبــــــا وزارة التجارة، بإعادة النظر في هـــــــامش الربح، لاسيما وأن الخبــــــــازون يتوعدون بتغيير نشاطهم ويمتنعون عن إنتاج الخبز.



صبرينة دلومي