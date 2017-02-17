الحملة في فرنسا والجدل في الجزائر

مرة أخرى تدخل الجزائر ـ كما كان متوقعا ـ حلبة الصراع الفرنسي في خضم معركة الرئاسيات، عاد موضوع الذاكرة لتتقاذفه التيارات السياسية والمترشحون لخلافة فرانسوا هولاند. فقد قال المرشح الرئاسي الفرنسي، إيمانيول ماكرون، أثناء زيارته للجزائر في بداية الأسبوع „إن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية“، وهو التصريح الذي أثار جدلا حادا في فرنسا واستياء واسعا، لا سيما في صفوف اليمين وبطبيعة الحال اليمين المتطرف.

ولم يكن ماكرون الوحيد الذي طرح مسألة الاستعمار، فقد أثار قبله، فرنسوا فيون، مرشح اليمين، جدلا حين اعتبر أن „فرنسا لم تكن مذنبة حين أرادت مشاركة ثقافتها مع شعوب إفريقيا“. نعم هذا فيون الذي يواجه متاعب قضائية قد تقضي على أحلامه الرئاسية، ركب الموجة هو أيضا، عسى أن يغفــــر له ذلك سقوطه الحر في أعين الفرنسيين.

لا يخفى على أحد أن ساسة فرنسا بحاجة لأصوات الجالية المسلمة والإفريقية، التي يفوق عددها الـ 10 ملايين ناخب، وهو ما يفسر هرولة بعضهم إلى تبني خطاب يدغدغ مشاعر الجزائريين في فرنسا والجزائر، كما يفسر أيضا الخطاب العنصري والعنيف الذي يتبناه اليمين الفرنسي بقطبيه المعتدل والمتطرف، الذي يسعى لاستمالة أنصار من يحنون إلى „الجزائر الفرنسية“.

كيف لنا أن نبني علاقات ثنائية متميزة مع فرنسا، وهي لا تزال تؤمن بأن الاحتلال كان إيجابيا، بل وتتنكر لمجازرها ومحاولاتها المتكررة لإبادة الهوية الجزائرية.

قد نضطر لانتظار عقود أخرى من الزمن، حتى تُكنس الساحة السياسية الفرنسية من جيل مرتبط بشكل كبير بالأحقاد وأنصار „أو أ أس“، من أجل الحصول على اعتذار علني جاد عن جريمة الاحتلال، التي ارتكبت بحق الشعب الجزائري.

على ساســـــة فرنسا أن يعوا أن الاستعمار كان فعلا إبادة، وأن لا تتعامل مع ملف جرائم الاستعمار، بحسب الدول.. فاتهامها تركيا بإبادة الأرمن وألمانيا بإبادة اليهود وتقنين ذلك في الدستور والقوانين الفرنسية لخير دليل على سياسة الكيل بمكيالين، التي انتهجتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة.

فرنسا لن تعتذر، ولن تعوض عن جرائمها، والجدال الواقع حاليا عبر بلاطوهات القنوات الفرنسية وصحفها مؤقت، ويخضع لحسابات انتخابية لا أكثر ولا أقل، والسذج فقط من يعتقدون أننا سنطوي الصفحة مع فرنسا.

أمين علام