الحكومة تترشح؟

من الفوارق التي تسجل في الانتخابات التشريعية في الجزائر خلو عدد كبير من الوزارات من المنصب الأول، وأقصد الوزير، باعتبار أن عددا مهم سيترشح للتشريعيات القادمة تحت غطاء سياسي معين. فالآفلان أعلن عن ترشح ثمانية وزراء، فيما سيعلن الأرندي عن قائمته لاحقا وستتضمن كالعادة وزراء في القائمة، وقد يصل العدد إلى أكثر من عشرة وزراء سيتخلون عن مناصبهم في الوقت الراهن طبقا لما ينص عليه القانون، ويبرز في هذه الحالة تساؤل حول من سيخلفهم في تلك المناصب طيلة الحملة الانتخابية، وأي إجراء سيتخذ في مثل هذه الحالة. وقد يترك المجال للأمناء العامين للتسيير بالنيابة، أو توكيل مهمة تسيير وزارتين لوزير واحد، كما هو الشأن مع وزارتي التجارة والسكن اللتين يسيرهما عبد المجيد تبون.

ولكن ماذا لو تقدم الوزير الأول وترشح هو الآخر إلى منصب نائب برلماني فتصبح الحكومة يومها دون قائد، ومن منطلق تفكير تقشفي يمكن أن تكون الفرصة هذه مناسبة لدراسة تسيير الحكومة بأقل عدد من الوزراء، وبالتالي بأقل التكاليف وتكون الفرصة لدمج عدد من الوزارات مع بعضها بعضا عسى أن تكون النتائج أفضل.

ما يهم الجزائريين اليوم، ليس من يترشح من الوزراء، بقدر ما يفكرون في كيف سيقضون مشاغلهم في تلك الوزارات، التي قد يرتبط توقيع ورقة صغيرة إمضاء او تأشير الوزير شخصيا، في إدارات جزائرية أنهكتها البيروقراطية وتضيع فيها مصالح المواطنين، خاصة وان الوزارات المعنية ذات ثقل اقتصادي اذ يتعلق الأمر بوزارات النقل والسياحة والفلاحة والأشغال العمومية والصناعة التقليدية والتعليم العالي، في انتظار تأكيد وزراء آخرين ترشحهم.

ويبرز تساؤل آخر عن إعادة استدعاء هؤلاء إلى مناصبهم بعد نتائج الانتخابات التشريعية، أم أن الحكومة ستخضع لتغييرات كبيرة تظهر فيها أسماء جديدة قد تكون من أحزاب المعارضة، وفق منطق „الكوطة والاستحقاق“، الذي يتم تداوله في الساحة السياسية وفي معسكر المعارضة بالخصوص، التي تقول كل المؤشرات إنها انتقلت من „العصيان“ إلى تزكية حزبي السلطة، على أن يتم قبول طلبها الضمني برغبتها في دخول الحكومة.

ط.موسى