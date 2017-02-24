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الجيـش التركــي يؤكـــد السيطــرة الكاملـــة على البــــاب السوريـــــــة

فبراير 24, 2017 دولي 0

الجيـش التركــي يؤكـــد السيطــرة الكاملـــة على البــــاب السوريـــــــة

حملـــة أنقـــرة ضــــــد المتشددين في تقدم كبير

أكد الجيش التركي، أمس، أن مقاتلين من المعارضة السورية انتزعوا السيطرة الكاملة على جميع أحياء مدينة الباب السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في تقدم كبير في حملة أنقرة ضد المتشددين.
وقال الجيش في بيان، إن عمليات البحث عن الألغام والقذائف غير المنفجرة وإزالتها لا تزال جارية.
وكالات

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