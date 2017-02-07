الجمعية العامة العادية لـ“الفاف“ يـوم 27 فـيفـري

سيتم خلالها انتخاب لجنة التحضير لانتخابات رئاسة الهيئة

أعلنت الإتحاد الجزائرية لكرة القدم، أمس، عن انعقاد جمعيتها العامة العادية يوم 27 فيفري الجاري، بالمركز التقني لكرة القدم سيدي موسى الكائن بالجزائر العاصمة، وسيتم خلالها انتخاب اللجنة الانتخابية التي ستحضر لانتخابات رئاسة الهيئة المقررة في شهر مارس الموالي.

قالت „الفاف“ في بيان مقتضب لها، إن جدول الأعمال خلال الجمعية العامة، يتضمن عرض الحصيلة المالية والأدبية لسنة 2016 المنصرمة للمصادقة عليه، وكذا عرض الميزانية المخصصة لعام 2017 الجاري، وكذا انتخاب اللجنة الانتخابية التي ستتكفل باستقبال ملفات المرشحين لرئاسة الهيئة.

وختمت الهيئة الكروية بيانها، بالقول إن كل أعضاء الجمعية (رؤساء الأندية المحترفة ورؤساء الرابطات الولائية والجهوية) مستدعون لحضور أشغال الجمعية العامة، ويجب عليهم تأكيد حضورهم مسبقا، مع العلم أن الجمعية العامة لا تنعقد في حالة لم يكتمل النصاب القانوني المحدد بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

وقبل انعقاد الجمعية الانتخابية، سيعقد المكتب الفدرالي اجتماعه السبت المقبل 11 فيفري بذات المركز، والذي سيتم خلاله الإعلان عن تعيين خير الدين مضوي مدربا للفريق الوطني للاعبين المحليين، مع ترقب تقديم اعتذار ولو بشكل ضمني على المشاركة المخيبة للمنتخب الأول، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 التي أسدل عليها الستار الأحد المنصرم بالغابون.

ومن المقرر، أن تتضح الأمور بخصوص رغبة رئيس „الفاف“ محمد روراوة في الترشح لعهدة إضافية من عدمه خلال هذا الاجتماع، وذلك وسط تعالي الأصوات المنادية برحيله خصوصا بعد فشل سياسته في إصلاح الكرة الجزائرية، وذلك بغض النظر عن نتائج „الخضر“ التي لا يمكن على أساسها الحكم على رشده بحسب العارفين بالتسيير الكروي.

ويجمع لاعبون دوليون قدامى وفنيون مسيرون، يتقدمهم الأسطورة رابح ماجر بأنه للحكم على واقع الكرة الجزائرية لا يجب القياس على نتائج المنتخب الوطني، فسواء كانت نتائجه جيدة أو لا فإن ذلك لا يجعلنا نشيد بعمل „الفاف“ كونها لم تتخلص من تبعيتها لمراكز التكوين الفرنسية التي على أساسها تشكل المنتخبات الوطنية منذ أزيد من عقد من الزمن بجلب أبنائنا بالمهجر.

وفي الفترة الأخيرة اتضح جليا أن سياسة روراوة، فشلت بدليل أنه عجز في جلب ثلاثة مدافعين على الأقل لإصلاح الخط الخلفي لـ“الخضر“ في وقت تعاني البطولة الوطنية في صمت ولم تعد تنجب لا مدافعين ولا مهاجمين ولا حراس مرمى ذي مستوى العالي، قادرين على الدفاع عن الألوان الوطنية في المحافل الدولية.

أحمد.ح