الجلفة تحتضن معرضا للعسل ومنتجات الخلية

تكوين مجاني في فنون تربية النحل

تحتضن ولاية الجلفة هذه الأيام فعاليات معرض للعسل ومنتجات الخلية بمشاركة عدد من المنتجين والبائعين الذين حضروا من عدد من ولايات الوطن، في إطار الترويج لعسل النحل ومستخرجاته.

ويعرف هذا المعرض الذي بادرت إلى تنظيمه فيدرالية تربية النحل الجزائرية، تهافتا معتبرا للزوار منذ افتتاحه الأسبوع الماضي على مستوى دار الثقافة „بن رشد“ التي ضم بهوها الداخلي عدة أجنحة تسوق لمنتجات العسل والخلية وبأسعار تنافسية.

وحضر المشاركون في الفعاليات من تيبازة وغرداية والمدية، بالإضافة لعارضين من ولاية الجلفة التي بدت في السنوات الأخيرة تعرف ازدهارا في هذه الشعبة، حسب أحد المشاركين الذي أكد بأن البداية كانت صعبة لغياب المعارف في هذه التربية التي لها تقاليدها واحترافيتها الخاصة رغم بساطتها.

ويعتبر نجاح تربية النحل في الجلفة حسب العارفين بهذا الميدان لكون هذه المنطقة السهبية بها مساحات كبيرة تحوي شجرة „السدر“، والذي من خلاله يتم إنتاج عسل ذي جودة ويحمل اسم هذه الشجرة والذي له استعمالات عدة لاسيما منها الصحية.

للإشارة، فإن هذا المعرض خص فيه جانب لضمان تكوين مجاني للراغبين في معرفة سبل تربية النحل وإنتاج العسل، كما أن حضور المشاركين لوحده كان فرصة للزوار وبخاصة الشباب منهم لإيجاد إجابات عدة لاستفساراتهم حول ميدان وشعبة تربية النحل.

وكما لم يقتصر حضور المعرض على المهتمين بعسل النحل ومنتجات الخلية من الرجال فكان حضور العنصر النسوي لافتا حيث أبدين رغبتهن في شراء العسل، وكذا المراهم ومستخلصات الخلية التي تستعمل في كثير من الأمور أهمها تلك المتصلة بعلاج البشرة والقضاء على بعض الأمراض التي تصيب الجلد عموما، كما تم استقاؤه من بعض الزائرات.



و.أ.ج/ ق.م