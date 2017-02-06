الجـيش السوري وحلفـاؤه يقطـعون خــط إمداد “داعش” قرب البــاب

المرصـد الســوري لحقــوق الإنســان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الجيش السوري والقوات المتحالفة معه تقدمت باتجاه مدينة الباب الشمالية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية أمس، وقطعت آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.

قال المرصد الذي يراقب الحرب ومقره بريطانيا، إن قوات الجيش ومقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية حققوا مكاسب جنوب شرقي الباب ليل الأحد.

وقال المرصد، “استمرت المعارك إلى ما بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين في الريف الجنوبي لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات النخبة من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية من جهة أخرى تترافق مع قصف جوي وصاروخي في استمرار محاولة الأخير توسيع نطاق سيطرته وتضيق الخناق على التنظيم أكثر بعد تمكنه قبل ساعات من قطع الطريق الرئيسية الواصلة بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي ومحافظتي حلب ودير الزور وإطباق الحصار على منطقة الباب، بحيث لم تبق إلا مساحات وطرق ترابية لسلوكها.”وأصبح مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية محاصرين فعليا الآن في المنطقة، فيحاصرهم الجيش من جهة الجنوب وقوات معارضة مدعومة من تركيا من جهة الشمال، في حين تتسابق دمشق وأنقرة على انتزاع السيطرة على أكبر معقل للتنظيم المتشدد في ريف حلب.

ويهدد تقدم الجيش السوري صوب الباب بإثارة مواجهة مع الجيش التركي وحلفائه من الجمـــــــاعات التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، والتي تشن حملتها الخاصة لاستعادة المدينة.

وخلال أقل من ثلاثة أسابيع، تقدمت وحدات الجيش السوري إلى مسافة خمسة كيلومترات فقط من مدينة الباب، في حين تسعى دمشق لمنع جارتها تركيا من التوغل داخل منطقة إستراتيجية في شمال سوريا.

ويعد شمال سوريا، أحد أكثر ساحات القتال تعقيدا في الحرب متعددة الأطراف، حيث يواجه تنظيم الدولة الإسلامية الجيش السوري وتركيا والمعارضين المتحالفين معها، إضافة إلى تحالف من مقاتلين سوريين تدعمهم الولايات المتحدة.وشنت تركيا حملتها(درع الفرات) في سوريا في أوت الماضي لتأمين حدودها من التنظيم المتشدد، ووقف تقدم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.وقال المرصد، إن القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر اشتبكت بكثــــــافة مع مقاتلي التنظيم المتشدد حول بلدة بزاعة شرقي الباب في الأيام القليــلة المــــــــــاضية. وسيطرت القوات المدعومة من تركيا لفترة وجيزة على البلدة، قبل أن يخرجهــــا مهاجمون انتحاريون من تنظيــم الدولة الإسلامية منها يوم السبت.

وكالات

