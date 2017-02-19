“الجـــــوية الجــــــــزائرية ليست على ما يــــــــرام “

قال إن الشركــــــة على مشـــارف خســـــــائر ماليـــــة، طلعي:

صرح وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية، يجب أن يكون “شفافا”، مؤكدا أن الشركة ليست على ما يرام “من الناحية المالية”.وقال الوزير خلال تنصيب المدير العام بالنيابة للشركة، بخوش علاش، إن “المدير العام الجديد بالنيابة، يجب أن يجعل إدارة الجوية الجزائرية شفافة، كل شيء سيكون واضحا، ليس فقط الحسابات, لتعود هذه المؤسسة التاريخية إلى مسارها ونموها”.وحسب طلعي، فإن الجوية الجزائرية ليس لديها مشاكل خارجية، ولا إشكاليات في السوق أو في بيئتها، وهذا “هو الأساس لشركة طيران”.لكن، يلاحظ الوزير- تواجه الشركة عدة مشاكل تنظيمية:”هناك إطارات ذوي مستوى جيد داخل هذه المؤسسة وطيارين، تقنيين جيدين وميكانيكيين، لكن على مستوى التسيير لا يوجد فريق”.وفي هذا الإطار، اعتبر طلعي أن “المدير العام مهما كان، لا يمكنه أن يسير شركة تضم 10 آلاف عامل وأسطولا بحوالي 50 طائرة، إذا لم يكن هناك فريق حوله”.وأضاف المتحدث، أن “ما هو إيجابي في هذا التعيين، يكمن في أن علاش الذي لديه حوالي 40 سنة خبرة، هو ابن الشركة ويعرف مشاكلها، إذن سيكون من السهل الحصول على نتائج جيدة وبسرعة.وبالنسبة للجانب المالي، قال الوزير إن وضعية الشركة غير مواتية:”إنها مؤسسة شركة ذات أسهم، وهذا يعني أنه ينبغي عليها وضع حصيلة، وبالنظر إلى هذه الحصيلة، أقول إن الخطوط الجوية الجزائرية تواجه متاعب”.

وأكد أن المؤسسة هي “على مشارف تسجيل خسائر مالية وستخسر الأموال إذا لم نقم بمجهودات، خاصة مع مدقق الحسابات من أجل القيام بتحويل الحسابات ونظام للتقييم”. ونوّه في هذا الصدد، إلى أنه عندما تبدأ شركة في تضييع رأس مالها، فهذه تعتبر “إشارات سلبية”. وأضاف قائلا: “لا أتكلم فقط عن رقم الأعمال الذي يناهز 80 مليار دينار، ولكن إذا نظرنا إلى مستوى الأعباء فتقدر بـ80 مليار دينار”.كما أشار طلعي، إلى أن الشركة خصصت استثمارات معتبرة لتجدد أسطولها، إلا أنه باستطاعتها تسديد ديونها. واعتبر أنه “يجب على الخطوط الجوية الجزائرية أن تكتفي ذاتيا ولا تعتمد على الخزينة العمومية التي لا تستطيع أن تجلب لها شيئا”.وركز في هذا الخصوص، على المعايير الدولية فيما يخص الجودة السلامة والمكافأة، لتحسين الخدمة العمومية ورفع الحصة السوقية للشركة، قائلا: “يجب رفع حصصنا في السوق بتحسين الخدمات كما ينبغي”، مضيفا: “يجب تحسين صورة الخطوط الجوية الجزائرية، لأننا اليوم تعرضنا لهجوم من جميع الجهات، وواجهنا العديد من الانتقادات”.

ساسي.ب