الجــــــــامعة أمــــــــــام امتحـــــــــــان الانضبــــــــاط

أســـــــاتذة يتصارعــــــــــون، طلبــــــــة يحتجــــــــــون وإدارة تتفـــــــــرج

تعيش الجامعة الجزائرية حراكا غير مسبوق، بعد حادثة الاعتداء التي راح ضحيتها أساتذة معهد العلوم السياسية، بسبب خلافات نقابية تطورت إلى ما لا يحمد عقباه، وفيما تدخلت الوصاية بصرامة لتجميد نشاط المجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي “الكناس” بجناحيه، تدخل الطلبة للمطالبة بإبعاد الجامعة عن الحسابات السياسية، ومطالبة المسؤولين بتحسين وضعية الطالب.

قال إن التعليمة تشمل المكتب والمنسق الوطني

ميلاط يــــؤكد رفضــــه لقـــرارات حجـــــار بتجميــــد “الكناس”

عبر، أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، جناح عبد اللطيف ميلاط، رفضه لمضمون مراسلة رئيس ديوان وزارة التعليم العالي تحت رقم 99/2017 موجهة إلى جميع مديري الجامعات عبر الوطن، والقاضية بتجميد الكناس، نظرا لإعلان وزارة العمل عن وجود نزاع داخلي حول القيادة.

وأوضح عبد اللطيف ميلاط، في بيان له تسلمت “وقت الجزائر” نسخة منه، أن “مضمون المراسلة يراها مجحفة ولا تستمد إلى أساس قانوني سليم، وأنه احتراما لقوانين الجمهورية ولقرارات المجلس الوطني المنعقد في 18 فيفــــــري 2017 بحضور 42 فرعا نقــــــابيا”. داعيا إلى “تبني سياسة السلم والحــــوار في علاقة نقــــــــــابتنا مع الوصـــاية”، مؤكدا احتــــــرامه للوصــــاية إلى غاية الفــــصل النهائي في النزاع من قبل وزارة العمل”.

وجدد ميلاط دعوته الفروع النقابية لـ”الكناس” ومكاتبها إلى العمل والنشاط واستقبال انخراطات الأساتذة وعقد اجتماعاتهم بصفة طبيعية”، مشددا أن “التعليمة تشمل المكتب الوطني والمنسق الوطني”، كاشفا أن “أعضاء من المكتب الوطني تنقلوا بتاريخ 19 فيفري الجاري إلى مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أين اجتمعوا مع مدير العلاقات العامة بالوزارة، وقد أكد لهم أنه تم الانتهاء من دراسة ملف المؤتمر المنعقد بقسنطينة، وأنه تمت إحالة الملف بجميع وثائقه وبقرارات اللجنة المكلفة بالدراسة على الأمين العام للوزارة لإصدار الأمر المتعلق بالمطـــابقة، وأنه لم تسجل عليــــــه أي تحفظات”، قائلا إن “الأجل القانوني لرفض الملف أو التحفظ عليه، كان قد انقضى وسقط بقوة القانون بعد شهر من إيداعه بتاريخ 14 ديسمبر الماضي.”.

وتأسف ميلاط من “مراسلة رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المساواة بين مـــــــؤتمر قانوني وبين اجتمـــــاع غير شرعي تم في الشارع ودون ترخيص ودون محضر قضائي، ودون حتى قرار مجلس وطني”.

وفي نفس الإطار، قالت مصادر نقابية على صلة بالملف، إن “تعليمة الوزارة الوصية القاضي بتجميد أنشطة نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، من المفروض أن يوقعها إما وزير التعليم العـــــالي والبحث العلمي أو الأمين العــــــام للوزارة الوصية، ولا تكون من توقيع مسؤول ديوان الوزارة”، مؤكـــــدة أن “القضية أخذت بعدا سياسيا بعد تحرك بعض الأطراف المحسوبة على حركات وتيارات سياسية إلى احتواء بعض فروع الكناس لاستغلالها مع الموعد الانتخابي، بالنظر للقوة التي تمثلها أسماء الأساتذة الجامعيين على أي قوائم انتخابية”.

تجدر الإشارة، إلى أن جناح عزي عبد المالك لم يصدر منه لحد الساعة أي رد حول إرسالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بتجميد نشاط المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي”.

لخضر داسة

دعت الطلبة لتجنب الصراعات، التنظيمات الطلابية:

“نــــــرفض تحــــــــــزيب وتسييـــــــــــس الجـــــــــامعة”

برأت التنظيمات الطلابية نفسها من الأحداث الأخيرة التي عرفتها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة “الجزائر3″، داعية الطلبة إلى تفادي الدخول في مثل هذه الصراعات، مؤكدين رفضهم لتسييس الجامعة الجزائرية.

دق الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي”، خلال نزوله ضيفا على فروم جريدة “المحور”،أمس، ناقوس الخطر، بعد الأحداث التي عرفتها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، داعيا، إلى “ضرورة الحوار البناء لتجنب مختلف أشكال العنف التي تشهدها الجامعة”، مضيفا، أن “الأسباب التي أدت إلى هذا العنف، هو تراكم المشاكل في القطاع، والتي لم يتم إيجاد حلول لها”.أما عن دور الاتحاد، فقال “دواجي” إن “الدور الأساسي لأي تنظيم طلابي هو الدفاع عن مصالح الطلبة ونشر الوعي بينهم”، منددا بـ”إقحام الطالب في مثل هذه الصراعات واستغلالهم للتمتع بالشرعية”، موجها نداء لكافة الطلبة لتفادي الدخول فيها، مؤكدا في السياق ذاته، أن “أمن واستقرار الجامعة خط أحمر ولا يجوز المساس به من طرف أي جهة كانت، كما أنه لا يجوز تسييس الجامعة أو إقحامها في الصراعات الحزبية” .

ودعا المتــــــــحدث ذاته، إلى “تـــفادي نشر غسيل الجــــــــامعة الوسخ على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحفاظ على سمعة الجــــــامعة الجزائرية، خاصة أمام دول العالم أجمع”.

وعن موقف الاتحاد من تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تقضي بتجميد مكتبي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، أوضح الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، أن نقابة “الكناس” هي نقابة عريقة، طالما دافعت عن الأساتذة، وأن الاتحاد ضد عملية إجهاضها.

من جانبه، تأسف مهدي عبد الغفور، عضو الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، من الوضع الذي وصلت إليه الجامعة اليوم، خاصة وأن الحادثة الأخيرة لا تعد سابقة، بل سبق وأن حدث قبلها الكثير من الأحداث في مختلف الجامعات، مردفا، أنه لا يجب إعطاء المشكل أكبر من حجمه لتفادي تأجيج الوضع.

وأضاف محمد الأمين سالمي، عضو مكتب وطني مكلف بالإعلام على مستوى الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين”، أن الاتهامات التي وجهت للتنظيمات الطلابية في حادثة الغرض منها هو تمييع العمل النقابي ولا أساس لها من الصحة .

فلة زخروف

الأستاذ في كلية العلوم السياسية توفيق بويلوطة لـ”وقت الجزائر”:

“الاحتجــــاج متـــــواصل ومطالبــــنا لا تـــــــزال قــــــائمة”

“وقت الجزائر”: هل يمكن أن تقدموا لنا مستجدات حادثة الاعتداء على أساتذة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية؟

توفيق بويلوطة: عقدنا، اليوم الثلاثاء (أمس) اجتماعا للجنة المتابعة لتقصي الحقائق، التي انبثقت من الجمعية العامة لهيئة تدريس كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التي عقدت يوم الأحد الماضي، لكن هذه الأخيرة، لم تخلق قنوات اتصال مع رئاسة الجامعة.

هناك الكثير من التأويلات عما حدث، لكن تلك التأويلات تبقى فردية، لا تمثل بأي شكل من الأشكال رأي الأساتذة.

اجتماع اللجنة، خرج اليوم بمجموعة من المطالب قبل الدخول في حوار مباشر مع رئاسة الجامعة، أولها متابعة كل المتسببين في أحداث العنف التي عرفتها الجامعة الجزائرية، ومعاقبة مسؤول الأمن على مستوى الكلية، بالإضافة إلى التعجيل في تشكيل لجان التأديب على مستوى الكلية، لإحالة الطلبة الضالعين في أعمال العنف عليه، كمــــــا أشارت اللجنة إلى غيـــــاب بيــــــان تنديد رسمـــــــــي، من قبل جـــــامعة “الجزائر 3” لإدانة الاعتداء.



بعض الأطراف، تتهم الأساتذة بالعمل لصالح أحزاب سياسية، وتقوم بحملة انتخابية داخل الحرم الجامعي؟

لجنة المتـــــابعة تمنح الحق لكل الأســــــاتذة في العمل النقابي وحتى السياسي، لكن تفصل بينهما، فمن أراد أن يمارس السياسة، فليمارسها خارج الحرم الجـــــامعي، نحــــن لسنا مع أي حـــزب سياسي، ولا نمارس السياسة في الجـــــــامعة، عكس الكثـــــــير من المغـــــــالطات والمضــــــايقات التي يتعرض لها الأساتذة بعد الحـــــادثة، لكن في اللجنة لن نفرض أي قيود على الأساتذة في ممارسة حقوقهم في بأس شكل من الأشكال.



ما مصير الحركة الاحتجاجية التي ستنتهي اليوم الأربعاء 22 فيفري، هل يمكن مواصلتها، إن تم تجاهل مطالب الأساتذة؟

رئيس الجامعة كان قد أبدى استعدادا للحوار، وكنا قد بدأنا حركة احتجاجية منذ ثلاثة أيام، بعد الجمعية العامة لهيئة تدريس كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وبعد استعراض وقائع وحيثيات الاعتداء، وطالبنا بفتح تحقيق عاجل لتحديد الأطراف المسؤولة التي خططت ونفذت هذا الاعتداء، نأمل أن يحضر رئيس الجامعة يوم الخميس 23/02/2017 على الساعة العاشرة صباحا بالكلية، لمناقشة تطورات القضية، في اجتماع اللجنة، ويؤكد نيته في الحوار، وبعد الاجتماع، سيتحدد مصير الحركة الاحتجاجية، يمكن أن نستمر في الإضراب، ويمكن أن تقرر اللجنة تعليق الإضراب، إن قرر رئاسة الجامعة فتح باب الحوار للطلبة، لكن في الوقت الحالي الاحتجاج لا يزال قائم ومطالبنا لا تـــــزال قائمة، كما ندعو الأسرة الجامعية على المستوى الوطني للتعبير عن مساندتهم الفعلية لقضية الأساتذة المعتدى عليهم.

سـأله: يزيد بابوش