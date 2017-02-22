“الجـــــزائر تعــــيش وضعــــــا سيئـــــا لكــــن لـــــيس كارثيـــا”

“أمنيستي” تدافع عن الأحمدية وتدعو لتسهيل نشاطها

دعت منظمة العفو الدولية بالجزائر السلطات الجزائرية لعدم متابعة الطائفة الأحمدية، مدعية أن الحكومة تشن عليها حربا ضروسا لاقتلاعهــــا من جذورها. وبالمقابل بررت عدم تحركها إزاء الجرائم الاستعمارية الفرنسية بالجــــــــزائر بقلة المعطيات المتوفرة لديها في هذا الشأن.

وأقرت منظمة العفــــــــو الدولية بالجزائر بوجــــــود إرادة من السلطة لإحداث تغيير في هذا البلد الذي يعـــيش “وضعا سيئا لكنه ليس بكارثي”، منتقدة في المقـــــــــابل تجاوز مطالبها في السماح بحق التجمهـــــــر والتظاهر بالعــــــاصمة، في إطار حرية التعبير ومعها حرية المعتقد.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة اوصديق، خلال إشرافها على ندوة صحفية حول التقرير السنوي لمنظمة أمنيستي، إنه “لا يمكن مقارنة الجزائر بعدد من الدول التي تعيش على وقع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، رغم وجود تجاوزات كما هو الشأن بالنسبة لقضية محمد تامالت، الذي تم توقيفه وسجنه لمجرد التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي”، قائلة “ما حدث للصحفي محمد تامالت ما كان يجب ان يحدث”، مضيفة أن “كثيرا من النقاط في هذا الإطار تم إدراجها في التقرير، والمتعلقة أساسا بمنع رواد التواصل الاجتماعي الذي هو وسيلة جديدة للتعبير من الحديث بحرية عن مواقفهم”.

وعرجت ذات المتحدثة للحديث عن التناقض المسجل بين ما هو مكرس في الدستور الجزائري وما هو مطـــــــــبق في القوانين بالواقع الذي يتجلى في منع طائفة الأحمدية من ممارسة شعـــــائر دينها في إطار حرية المعتقد، مشيرة إلى أن “متديّنيه هم طائفة إسلامية وينبغي على السلطات احترام توجههم العقائدي”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “أمنيستي على تواصل مع هذه الطائفة التي رفعت شكوى ضد السلطات الجــــــــزائرية بتهمة التضييق عليها، بعدما اعتبرتهـــــــــا وزارة الشؤون الدينيـــــــة تهديدا الدين الإسلامي شأنها شأن كثير من الديانات التي صنفت ضمن النحل والمذاهب الواجب استئصالها من المجتمع الجــــــزائري، لأنها غريبة عنه”. وقالت إن “الجزائر حققت نوعا من الاستقرار لم تستطع كثير من الدول تحقيقه”.



حسيبة.ب