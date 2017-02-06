الجــزائر تـراهن على “التكتــلات الاقتصادية” للنهـوض بالصنـــاعة

ستسمح بالخروج من “القوقعة” والانفتاح دوليا

يشكل ملف “التكتل بين المؤسسات” التي تنشط في نفس القطاع الإنتاجي أو الخدماتي، أحد أهم الرهانات التي يواجهها المتعاملين المحليين، خاصة وأن تطبيقها خلال الفترة الراهنة، يخضع لعدة متغيرات اقتصادية، أبرزها محاولة خروج الجزائر من تبعية المحروقات والتوجه لتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على المنافسة والخروج بالمنتوج الجزائري إلى الأسواق الأجنبية.

أوضح، أمس، رؤساء تكتلات مؤسساتية تمثل قطاعات المشروبات، الرقمنة والهندسة الميكانيكية خلال منتدى يومية المجاهد، أن المؤسسة الجزائرية قادرة اليوم التوجه إلى الخارج، من أجل التعريف بقدراتها، سواء تعلقت بالجودة أو الخدمات ومدى قدرتها على المنافسة، وهو ما أكده مراد بوعتو، رئيس تكتل المؤسسات التي تنشط في مجال المشروبات بشتى أنواعها قائلا: “العديد من المؤسسات الاقتصادية اليوم تعمل على تشكيل الأرضية اللازمة، من أجل التكتل في إطار موحد، يسمح لها بالولوج إلى الأسواق الأجنبية دون التأثير على قدراتها التنافسية محليا، حيث يبقى الهدف الأول والرئيسي من وراء هذه التكتلات، هو تطوير مناخ الأعمال وتهيئة الطريق أمام المتعاملين الجزائريين من القطاع العام أو الخاص، للخروج من القوقعة وخلق شبكاتها الخاصة من العلاقات الدولية التي تسمح بتسويق المنتوج الوطني”.

كما يجب الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتخصصة في مجال تكنولوجيات حديثة، باعتبار أن “هذه الأخيرة أضحت تعد مسرع اقتصادي، وبإمكانها خلق الثروة من خلال خلق شبابيك افتراضية تؤدي دور المكاتب وتحد من البيروقراطية التي تعيق نشاط المؤسسات الاقتصادية”.وفي هذا الإطار، أشار رئيس “تكتل الرقمنة المؤسسات”، عمراوعياش أحمد مهدي، أن هيئته تحصي اليوم ما يقارب 30 مؤسسة عمومية وخاصة تنشط في مجال التكنولوجيا، منها شركة “كوندور، ايريس وستريم سيستام”، على أن يتم توسيع حضور المؤسسات إلى قرابة 50 مؤسسة في غضون الأشهر المقبلة، تكون لها مهمة عصرنة كل التكتلات الأخرى، التي ستنعكس إيجابا على مردود المؤسسات في مختلف القطاعات.من جهته، أشار عادل بن ساسي، وهو ممثل عن تكتل المؤسسات المتخصصة في الهندسة الميكانيكية، أن هذا التخصص يمثل “دينامو” الصناعات الحديثة، خاصة وأن الجزائر تعرف نهضة في مجال صناعة السيارات، التي تعتمد بدورها -حسب المتحدث- على 99 بالمائة من الاستيراد لإنجاز مشاريعها المتعلقة بالميكانيك، ما يستوجب البحث عن الموارد الكفيلة بتطوير هذه الصناعة الدقيقة، بفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ما يعرف بالمناولة في مشاريع تركيب السيارات، التي جاء بها دفتر الشروط الجديد الذي يحدد نسبة 40 بالمائة كنسبة إدماج في مختلف المشاريع الصناعية المتعلقة بالسيارات.



عبد المطلب.ع