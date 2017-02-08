“الجزائـر مصـــدر استقرار وقطـــب لاستقــبال اللاجئيـــن”

رئيــس المجلـــس الشعبـــي الوطنــــي فـــي رسالـــة مشفـــرة لفرنســا

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، أن الجزائر التي حاربت وحدها الإرهاب طيلة عشرية كاملة، تعد اليوم مصدر أمن واستقرار وقطبا لاستقبال اللاجئين والمهاجرين في منطقة تنتشر فيها بؤر توتر وأزمات كثيرة، مجددا موقف الجزائر الداعي إلى “تبني الحوار لحل الأزمات الدولية”.

وخلال استقباله إليزابيث غيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال هذا اللقاء، أن “العلاقات يبن الجزائر وفرنسا قد عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا لافتا، لاسيما بعد الزيارات المتبادلة بين أعلى المسؤولين من البلدين”.

واستعرض ولد خليفة في هذا السياق، النتائج الإيجابية التي لمسها بعد محادثاته السابقة مع رئيس الجمعية الوطنية ومسؤولين فرنسيين آخرين، معتبرا بأنها كشفت عن “تفاهم كبير وإرادة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي بكل وجوهه”. وأضاف بأن البلدين “يعملان معا من أجل رفع مستوى مبادلاتهما في مناخ تطبعه أزمة اقتصادية وتحديات أمنية وتغيرات سياسية متسارعة”، داعيا في نفس السياق، إلى “ضرورة الانتقال إلى تجسيد ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة البرلمانية الكبرى التي تعد من أبرز وجوه التعاون البرلماني بين البلدين”.

وعلى صعيد آخر وفي رسائل مشفرة، أكد رئيس المجلس أن “الجزائر التي حاربت وحدها الإرهاب طيلة عشرية كاملة، تعد اليوم مصدر أمن واستقرار وقطبا لاستقبال اللاجئين والمهاجرين في منطقة تنتشر فيها بؤر توتر وأزمات كثيرة، ولذلك فإن الجزائر تشجع انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، سواء في مالي أو ليبيا أو سوريا”، مجددا الدعوة، بالمناسبة، إلى “تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في إطار حل الدولتين”.



ربيع.م