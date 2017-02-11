الجزائـر تحــذر تونـس مـن التفـرد بالقـــرارات الأمنيــــة

أكــــــدت علـــــى ضــــــرورة التعـــــاون والعمــــــل المشتــــــرك

شددت السلطات الجزائرية على ضرورة التعاون الأمني مع نظيرتها التونسية، محذرة الجانب التونسي من اتخاذ القرارات بشكل فردي، في الأمور المشتركة بين البلدين الأمنية منها خاصة، كمحاربة الإرهاب، التهريب على الحدود، الاتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات، وأكد الجانب الجزائري على أهمية توحيد المواقف وتعزيز العمل الثنائي.

نقلت وسائل الإعلام التونسية تصريحات لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نوري الدين بدوي، خلال لقاء له بوزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، ووزير الدفاع الوطني التونسي، فرحات الحرشاني، أكد فيها أنه “يستوجب منا كبلدين متجاورين إرساء أسس تعاون متينة لضمان حماية حدودنا”، مؤكدا أن “التعاون العملياتي بين البلدين وحده يسمح بتأمين الشريط الحدودي لفائدة مواطني البلدين”.

وأشارت نفس المصادر، أن وزير الداخلية الجزائري، أكد في اللقاء الذي جاء على هامش الاحتفالات بذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، رفض الجزائر إقامة مشاريع أمنية وعسكرية أجنبية بالمنطقة، مشيرا لقلق السلطات الجزائرية من المساعي الأمريكية التي تهدف لإقامة قاعدة عسكرية على أراضي الجارة الشرقية.

وتقلى الوزير الجزائري تطمينات من الجانب التونسي، كون التعاون الجاري حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يستهدف إقامة قاعدة عسكرية في البلاد، بقدر ما هو دعم لمنظومة الدفاع الوطني بخبرات ومعدات عسكرية لمكافحة الإرهاب، حيث أكد وزير الدفاع التونسي، في نفس المناسبة أن “إيمان تونس بالترابط العضوي بين الأمن والتنمية هو ما يستدعي التعاون لاجتثاث الإرهاب والجريمة المنظمة” قبل أن يؤكد بأن “تونس تثمن دعم الجزائر لها، عندما يتعلق الأمر باستهداف أمنها هذا التعاون “فرصة أيضا لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي واستشراف المستقبل، مؤكدا أن الحكومتين في كل من الجزائر وتونس تحرصان على مزيد من دعم الاتصال والتشاور حول جميع القضايا المشتركة وتعزيز روابط التعاون في كافة المجالات، لاسيما على الشريط الحدودي الذي هو بحاجة إلى دعم تنموي ينهض بالمواطن ويقضي على الإقصاء والتهميش وعلى بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تمس بأمن البلدين.وفي موضوع القاعدة العسكرية الأمريكية، فقد كان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، أكد وجود 70 عسكريا أمريكيا لتدريب العسكريين التونسيين، وهم من يقومون بتسيير الطائرات بدون طيار، كون العسكريين التونسيين ليست لديهم الكفاءة لذلك، مؤكدا أن الجانب التونسي اتفق مع الجانب الأمريكي على تسليم هذه الطائرات بدون طيار، بعد أن يتم تدريب العسكريين التونسيين، مبررا الأمر بوجود خطر إرهابي.

يزيد.ب