الجزائر ضيف شرف الطبعــــة الـــ23

صالون المغرب العربي للكتب بباريس

نزلت الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ23 لصالون المغرب العربي للكتب، الذي تتواصل فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس

الصالون الذي كان الكاتب الجزائر الراحل رشيد ميموني صاحب فكرته، تنظمه سنويا جمعية “كو دسيولاي”، وتسعى من خلاله إلى تقوية الاواصر بين سكان المغرب العربي مهما تكن أصولهم الجغرافية ( الجزائر فرنسا المغرب أو تونس) أو الثقافية ( العربية-البربرية أم اليهودية أو الأوروبية) أو التاريخية ( مهاجرين أم مرحلين).

ومن ضمن 1500 كتاب تم طبعها في فرنسا و دول المغرب العربي، وجه القائمون على الصالون الدعوة لـ 260 مؤلف هذه الكتب بغية توقيع مؤلفاتهم للجمهور الغفير الذي تستقطبه التظاهرة لكونه يرغب في استكشاف المؤلفات الثقافية الجديدة المنتجة في ضفتي الحوض المتوسطي، إلا أن نصف المؤلفين فقط لبى الدعوة من بينهم 39 مؤلف أتوا خصيصا الى فرنسا من أجل الصالون منهم 22 من الجزائر و 5 من المغرب و 5 من تونس و 6 من أوروبا (ألمانيا و بلجيكا و البلدان المنخفضة و كذا سويسرا) و كاتب واحد من كندا.

وبالنسبة لطبعة 2017 التي من المفترض أن تختتم الأحد القادم، تم تخصيص 3 مكتبات كبيرة ألا وهي مكتبة ” ايدسيون دو فرانس ” و مكتبة “المغرب الكبير” و مكتبة “اديسيون جونيس” مع كل الكتب التي تم نشرها سنة 2016 باللغات الفرنسية و العربية والامازيغية المتعلقة بالمغرب العربي.

وتنزل الجزائر ضيف شرف على هذا الصالون الذي ينظم مند سنة 1994 ، وسيتم بالمناسبة تكريم المفكر الجزائري المختص في الانثروبولوجيا مالك شبل الذي وافته المنية في 12 نوفمبر الفارط بباريس.

وعلى غرار الطبعات السابقة برمج القائمون على الصالون تنظيم مقاه أدبية و ملتقيات و مائدات مستديرة و فضاء للمجلات والرسامين في الصحافة و كذا معرض لفنانين من المغرب العربي.

وأوضح جورج مورين المؤسس لجمعية ‘كودو سولاي’ و الذي ولد بقسنطينة بأن جل الابداعات الفكرية الفرنسية و المغاربية حاضرة في هذه الطبعة. و استرسل المتحدث قائلا “لكن نسلط الضوء على الجزائر التي تزخر بأدب حي نشيط للغاية” مبرزا في ذات السياق بأنه يترقب تدفق ” معتبر” للزوار بالرغم من تزامن الطبعة مع فترة العطل في فرنسا.

ومن جهته، أوضح مولود عاشور و هو صحفي و مؤلف جزائري بأن الجزائر حاضرة بعدد كبير من دور النشر مع كل المستجدات في مجال الابداع، و استطرد قائلا ” دعيت بصفتي مؤلفا لحضور جلسة اهداء كتابي المعنون ( خريف في وضح الشمس)” .

وفي رده على سؤال طرح له بصفته مدير دار النشر “القصبة” و الذي يتعلق بوضعية الكتاب في الجزائر أشار المتحدث الى انه بالرغم من صعوبات الماضي ” هناك دور للنشر تعمل و كتاب ظهروا” غير أن المشكل يكمن في القراء من حيث ” زاوية النظر الضيقة”.

وذكّر المولف الجزائري بمشكل نشر الكتاب حيث “لا تتوفر بعض المناطق بالجزائر إلا على مكتبة واحدة” و يجب حسبه تركيز الجهود حوا النشر و تنويع شبكة القراءة العمومية شريطة تعويد الجمهور على المطالعة.

ق.ث/وأج