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الجامعة تغرق فـــــي “مستنقــع الكم“

فبراير 21, 2017 في نفس الوقت 0

الجامعة تغرق فـــــي “مستنقــع الكم“

في كل موسم جامعي، نسمع أرقاما عن عدد المعاهد وعن عدد الطلبة والوجبات والحافلات والغرف، لكن لم نسمع أبدا عن وجود نيّة في الالتفات إلى النوعية، وإخراج جامعتنا من مستنقع „الكم“، الذي غرقت فيه لأكثر من نصف قرن، ومازال المسؤولون على القطاع يطلّون علينا بأرقام جنونية، خصوصا عدد الطلبة الوافدين إلى الجامعة كل موسم، دون الحديث عن نسبة „الصفر“ في مخرجات هذه المؤسسة، التي لم تنتج لنا عبقريا واحدا ينافس على جوائز نوبل في مختلف العلوم، حيث نالتها دول لم يصل تعداد سكانها عدد الطلبة في جامعاتنا!
ورغم قناعتنا بأن الجامعة الجزائرية قد جرفها الكم، وهو ما دحرجها إلى الدرك الأسفل في ترتيب الجامعات العالمية، فتذيلت جامعة قسنطينة مثلا التي أنجزها أشهر مهندس معماري في التاريخ وهو البرازيلي „أوسكار نيمير“ وتضم حاليا أزيد من مئة ألف „نسمة“ في مختلف التخصصات، تذيلت ترتيب جامعات العالم، وبات من العيب بعد هذا أن نسمي قسنطينة مثلا بمدينة العلم والعلماء في الزمن الحاضر، وحتى جامعة „الباز“ بسطيف، التي استهلك إنجازها أكبر ميزانية، ضاهت ميزانية دول إفريقية، جاءت في المراكز الأخيرة في إفريقيا!
ولسنا ندري بعد هذا إن كانت معركة „النوعية“ ستخرجنا سالمين، إن كانت هناك نيّة تسبق الفعل طبعا، لأن المعركة بعدها سوف لن تعني مجموعة من الطلبة فقط، وإنما منظومة بأكملها، باعتبار أن الأمر يعني حتى المديرين والعمداء، الذين يسيرون مختلف المعاهد والكليات، بل وحتى الوزراء كونهم نتاج منظومة جامعية لم تهتم إطلاقا بالنوعية.
مازلنا نحلم بجامعة جزائرية تنتج لنا المنقذين، فقد جرفت „الحرڤة“ الشباب نحو الإلقاء بأنفسهم في المجهول، ومع ذلك غابت الجامعة بعلماء الاجتماع والنفس، عن دراسة الظاهرة ووضع حلول لها، وعانت الجزائر في مجال الرياضة وعجزت معاهد تكنولوجيا الرياضة عن إيجاد مفاتيح المعضلة، وصارت تقدم لنا نماذج اجتماعية تساهم في استفحال هذه الظواهر السيئـــة بدل المساهمة في حلها..
سليم.خ

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