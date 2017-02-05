الثلوج تكلف كاكوبات300 مليار سنتيم

استفاد منها 130 ألف عامل كتعويضات

كشف المدير العام للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، كاكوبات”عبد المجيد شكاكري، عن استفادة 130 ألف عامل من التعويض سيقدمها الصندوق بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة التي عرفتها أغلب ولايات الوطن، بميزانية قدرت بـ300 مليار سنتيم، خلال هذا الموسم.

أوضح، أمس، عبد المجيد سكاكري، خلال تنشيطه لفوروم يومية “المجاهد” بالعاصمة، أن الصندوق سيتم تعويض 130 ألف عامل تضرروا بسبب سوء الأحوال الجوية، لاسيما في الولايات التي تساقطت فيها أمطار بكميات غزيرة وثلوج، من بينها قسنطينة، باتنة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة. مردفا في ذات السياق، أنه خلال نهاية سنة 2016، تم مراقبة 12 ألف ورشة، حيث تم تأمين 391000 عامل، وأضاف ذات المتحدث في ذات السياق، أن 1142 مليون عامل مصرح به لدى الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتتم عملية المراقبة من خلال 50 ألف مراقب التابعين للصندوق.

وحسب ضيف المجاهد، فإن 10 آلاف مؤسسة معنية بالتعويضات، من بينها ثلاثة قطاعـــــات، المتمثلة في مؤسسات الأشغــــــــال العمــــــــومية، وقطاع الميـــــــاه والسكن، مذكرا بأن الصندوق غير معني بالتعويضات حوادث العمل، بل هي من صلاحيات الكناس.

وفيما يخص العمال الأجانب، ذكر محدثنا عن تعويض 100 ألف عامل أجنبي، مؤكدا أن هناك عمال أجانب غير مصرح بهم عبر التراب الوطني، وقال ضيف منتدى المجاهد، أن كوكوبات أصبحت تعوض العمال بنسبة 75 بالمائة من أجورهم، بعد أن كان العامل يتوقف تلقائيا عن مهنته، بسبب سوء الأحوال الجوية دون تعويضه، حيث كانت الشركات تسرح جميع عمالها بسبب الاضطرابات الجوية، وقال المتحدث إنه توجد 41 وكالة عبر كافة التراب الوطني، 2 منها يتم تجهيزها في ولاية معسكر، البيض وثلاثة وكالات في مناطق شرقية، من بينها الطارف، قالمة وأم البواقي، إلى جانب ولاية غرداية، وحسب مدير “كاكوبات”، فإن الصندوق تلقى خلال شهر جوان الفارط 26 ألف اتصال، كاشفا في نفس الوقت، عن إلغاء غرامات مالية لـ29 ألف شركة تابعة لقطاع البناء من مجموع 64 ألف مؤسسة.

وفي ذات السياق، أعلن عن إجراءات جديدة تتمثل في تعويض العمال خلال الصائفة المقبلة في التكفل بعمال الجنوب، الذين يضطرون للتوقف عن العمل، نتيجة لموجات الحر الشديد التي تميز مناطقهم، والدخول في البطالة الناجمة عن هذه الظروف المناخية، مؤكدا أن 200 ألف عامل معني بهذه بالتعويضات.

صبرينة دلومي