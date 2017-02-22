التوقيـــع على اتفــــــاقية بــين CPA ومجمــــع “صوفـــــاك” للسيـــــارات

بقيمة مالية قدرت بـ 170 مليون أورو على مرحلتين

تم، أمس، عقد اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري ومجمع “سوفاك” الألماني، تقضي بتموين البنك لمشروع “صوفاك” في غليزان لمدة 5 سنوات بقيمة مالية قدرت بـ 170مليون أورو، وهذا على مرحلتين، الأولى تتمثل في بناء المصنع والثانية في القرض الاستهلاكي للمواطنين، حيث سيحقق القرض الشعبي الوطني هامش ربح يقدر بـ5.57 بالمائة.

أكد، أمس، مراد عولمي، الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك، على هامش التوقيع على الاتفاقية بالجزائر العاصمة، أن “اختيار مؤسسة القرض الشعبي الوطني لترافقها في مشروعها العملاق لإنتاج أشهر علامات السيارات الأوروبية بالجزائر، لم يــــــأت من العدم، وإنما بناء على مؤشرات ومعطيات مدروسة”، قائلا إن “البنك فعلا رائد وطني وشريك موثوق يتمتع بمرونة مالية وقدرات هامة في دعم ومرافقة استثمارات الشركة، سواء في مراحلها لتجسيد المصنع أو الإنتاج، وصولا إلى التجهيزات وتصنيع قطع الغيار”.

وذكر مراد عولمي، أن “مصنع “سوفاك للإنتاج” الذي سيقام بغليزان، سينتج في مراحله الأولى بعد دخوله النشاط شهر جوان المقبل، 12 ألف سيــــــارة سنويا من نماذج علامـــــــــات مختلفة “غولف الفئة 7″، “كادي”، “إيبيزا” و”أوكتـــــافيا”، في حين سيتعزز الإنتاج مستقبلا تزامنا مع تعاظم حجم استثمارات الشركة وتوسعها أكثر في السوق لتصل لـ100 ألف مركبة بحلول سنة 2022″، مشيرا أن “الشراكة الحالية مع القرض الشعبي الجزائري، جاءت لتمتين علاقات اقتصادية متعــــددة الأطراف، خاصة بين بنك عمومي ومؤسسة اقتصادية خاصة بدعم ومرافقة الشريك الأجنبي “فولكسفاغن”، بعد إمداده التكنولوجيا الحديثة للتصنيع والإنتاج، حيث سيعمل على مد جسور التعاون بين الشركاء، ما يسمح بخلق الثروة واستحداث الآلاف من مناصب الشغل”.

وفي نفس السياق، قال الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، إن “إمضاء اتفاقية الشراكة بين مؤسسته ومجمع “صوفاك” لتركيب السيارات السياحية وتصنيعها، سيخلق عند بداية النشاط المرتقبة شهر جوان القادم 1800 منصب عمل مباشر و3500 عمل غير مباشر”.

وأوضح عمـــــــر بودياب، أن “المصنع سينتج عند الانتهاء من إنجاز هذا الاستثمار.

لخضر داسة