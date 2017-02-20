التوقيع على “إعلان تونس” لدعم التسويـــة السيـــــــاسية في ليبيــــــــا

انتهاء الاجتماع الثلاثي برفض أي حل عسكري

تم أمس بتونس، التوقيع على “إعلان تونس الوزاري” لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، ورفض أي حل عسكري للأزمة في هذا البلد، وذلك في ختام اجتماع وزاري ثلاثي (الجزائر-تونس-مصر)، كما أوردته مصادر إعلامية.

وقع البيان عن الجانب الجزائري وزير الشؤون المغاربية والاتحــــــــاد الإفريقي وجامعة الدول العربيـــــــــة، عبد القادر مســـــــــــاهل، ووزير الخارجية التونسي،خميس الجهيــــناوي، ورئيس الدبلوماسية المصرية، سامح شكري. وجاء في النص، أنه “تجسيدا للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للحل السياسي عبر الحل الشامل والمصالحة الوطنية، عقد الوزراء اجتماعا ثلاثيا يومي 19 و20 فيفري الجاري بتونس”.

واتفق المشاركون في الاجتماع، وفق ما جاء في البيان الختامي على عدد من المرتكزات لمبادرة الحل السياسى الشامل في ليبيا، تتضمن “مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي-الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية، قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه”.

كما اتفق الوزراء الثلاث على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية ولأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن “التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم”، مع التأكيد على أن “يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية”.

وتم التوافق على مواصلة الدول الثلاثة جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة.

ويتم رفع نتـــــائج اجتماع الوزراء إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليــــقة، والرئيس التونسي، البــــــاجي قــــــــايد السبسي، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،تمهيدا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة.وسيكون إعلان تونس الوزاري -يضيف البيان الختامي- أرضية لتكليف وتعزيز الحــــوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التــــــــوافق بشأنه لاحقا، بعد التشـــاور مع الأطــراف الليبية المعنية والأمــــــم المتحدة، باعتبارهــــــا الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه، تقـــــوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحـــــاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربـــــية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.

وكان لقاء تونس مناسبة لتقدير المجهودات التي بذلتها الجزائر وتونس ومصر للتقريب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار، لمعالجة المسائل الخلافية التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي، من خلال الحوارات والمشاورات واستقبال كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

كما تم التأكيد على “مكانة ليبيا كدولة جارة وعضو في جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، ولما للشعب الليبي من روابط تاريخية متينة تجمعه بشعوب المنطقة من تواصل وتداخل مصير مشترك وانعكاسات حالة عدم الاستقرار في ليبيا على دول الجوار المباشر المتمثلة في فقدان الأمن وتفشي الجريمة العابرة للحدود وأخطرها الإرهاب والهجرة السرية”.

كما عبرت الدول الثلاثة عن الانشغال حيال ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبي نتيجة تعثر المسار السياسي وتداعياته على الوضع الإنساني والخدمات العامة للمواطن الليبي، مع التشديد على أن “حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر”.

واعتبر البيان، أنه من منطلق واجبات الدول الثلاث التاريخية التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسي عبر حوار ليبي-ليبي بإسناد من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسي بما يضمن تنفيذه، وفقا للآجال المضمنة في إطاره.

كما تم التأكيد على دور ومسؤولية منظمـــــة الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.

ق.د/ واج