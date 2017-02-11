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“التطمينات التي قدمتها الإدارة مشجعة”

فبراير 11, 2017 الحدث 0

“التطمينات التي قدمتها الإدارة مشجعة”

تحدث عن تقسيم قوائمه بين الجنسين، ساحلي:

أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بقاسم ساحلي، أمس أن أولويات حزبه هي تقاسم الحظوظ بين الرجل والمرأة تعزيزا لمبادئ حزبه بمنح المرأة حظوظا أكبر في القوائم الانتخابية، من خلال تعليمة تقضي بأن تكون قوائم الحزب مقسمة بالتساوي بين الجنسين.
وكشف ساحلي في تجمع شعبي احتضنه قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، عن اسم متصدرة قائمة حزبه بقسنطينة في تشريعات ماي المقبل، ويتعلق الأمر بالبرلمانية نسيمة بن جدو، حيث أكد الأمين العام للحزب أن المعنية تم اختيارها على أساس عدة شروط وضعها الحزب بهدف انتقاء أسماء مناضلة، ولها قدرة على تقديم الجديد وخدمة للوطن والمواطن.ونوه ساحلي بالظروف التي ستجرى بها الانتخابات التشريعية القادمة، حيث اكد ان الظروف تبدو مريحة خاصة بعد التطمينات التي قدمتها الإدارة والتي وصفها بالمشجعة والقادرة على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة. مضيفا في ذات السياق أن “العملية ستكون تحت إشراف مباشر من القضاة”، وهي التحفيزات التي قال بشأنها ساحلي إن “الأحزاب غير قادرة على القيام بهذا الدور، باعتبار ان العديد من الأحزاب تسعى وراء التزوير والحصول على الأموال من خلال المشاركة في هيئات المراقبة”.من جهة أخرى تطرق ساحلي خلال اجتماعه بمناضلي حزبه، إلى البرنامج الانتخابي الخاص بحزب التحالف الوطني الجمهوري الذي قال انه يرتكز على محاور أساسية، أهمها المحور السياسي الذي يسعى من خلاله الحزب إلى المحافظة على المكاسب التي أتت بها الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فضلا على الدستور الجديد الذي منح امتيازات كثيرة سواء لأحزاب الأغلبية أو الأقلية. أما عن الشق الاقتصادي، فقد أكد ساحلي أن “الحزب يسعى إلى تقديم إطارات شابة في المجالس المنتخبة وكفاءات قادرة على تقديم البديل، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد”.
وهيبة عزيون

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