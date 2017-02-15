التشريعيــات تحـــرق أوراق المعارضـــة!

هيئــــــة التشـــــاور والمتابعـــــــة تنفجـــر مـــن الداخـــل

نادرة مبادرات أحزاب المعارضة للتكتل، وتعتبر محاولة التقائها على أرضية مازافران الثانية بعد لقاء سانت ايجيديو الشهير بداية التسعينيات، وان كانت الثانية قد أحدثت أثرا سياسيا بارزا في الداخل والخارج، إلا ان الأولى (هيئة التشاور والمتابعة)، التي ظهرت لتشكيل بديل سياسي،، بحسب أصحابها، يقود إلى انتقال ديمقراطي سلس، سرعان ما أثبتت محدوديتها وعدم نجاعتها في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى، فكانت لقاءاتها روتينية ولم ترق إلى حجم تعهداتها، قبل أن تحترق أوراقها مباشرة بعد إقرار بعض من الأحزاب، التي كانت منضوية تحت لوائها، المشاركة في تشريعيات 4 ماي المقبل، على غرار حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو ما اعتبرته بعض أقطابها بمثابة “خيانة” لتكتل المعارضة.

المعارضة اكتفت بلقاءات روتينية دون تأثير

مشاورات ولقاءات خارج الحراك السياسي

تم إنشاء هيئة التشاور للمعارضة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، في محاولة من المعارضة للتكتل في هيكل واحد يمكنها ان تواجه به السلطة، سواء داخل المؤسسات المنتخبة او من خلال علاقاتها مع النقابات المستقلة، وتعزيزا لموقعها في الاستحقاقات الانتخابية، وكما كانت الأخيرة سبب ميلادها أصبحت سبب انقسامها وذوبانها.

لم تسجل المعارضة منذ بداية مشوارها إلى غاية اليوم، سوى سلسلة اجتماعات حازت على الصدى الإعلامي، ولم تجسد قوة المعارضة كما روج له،، حيث راحت القنوات والجرائد تتابع نشاطاتها تحسبا لمواقف حاسمة، كما روجت هي لذلك في وقت سابق، إلا ان تلك الاجتماعات كانت فقط من اجل إبداء مواقف وأراء بشأن أحداث معينة.

ويحسب لصالح المعارضة انجاز واحد، وهو تكتلها في هيئة واحدة رغم تباين المشارب السياسية والأيديولوجيات ومدى قربها او ابتعادها من السلطة، وكان ذلك الحدث الأبرز في مسيرتها، اما ماعدا ذلك لم يكن ليسجل في خانة الانجازات، فكانت اجتماعاتها روتينية فتتفق تارة على موقف وتختلف في مواقف أخرى، يعبر عنها كل حزب بعد ذلك في مجلسه الوطني، كما هو الحال بالمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور بشأن إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية (ضمن هيئة التشاور)، ثم تنصل عدد من الأحزاب الداعية لذلك عندما تعود إلى مجالسها الوطنية، ضف إلى ذلك دعوة بعض الأحزاب إلى إشراك السلطة في الحوار تحسبا لما تسميه الانتقال السلمي، بعدما كانت تدعو إلى تطليق السلطة، التي وصفتها بالفاشلة والمفلسة في تسيير الشأن العام، لتأتي قضية المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي فضل كل حزب مناقشتها داخل بيته، بينما لاحت بوادر اقتسام كوطات في نقاشات موازية بين بعض الأحزاب مع السلطة، وهو ما عجل برحيل حزب “جيل جديد” من الهيئة، وتذمر بن فليس وشخصيات أخرى وصلت في الأخير إلى قناعة مفادها ان الانفصال أصبح واقعا، وما هيئة التشاور سوى نشاطات حزبية موجهة للاستهلاك الإعلامي انتهى بها المطاف “بدون تأثير سياسي على الساحة”.

وفيما انكسرت شوكة هيئة التشاور قبيل التشريعيات، يرى متتبعون ان نتائج هذه الانتخابات سوف تفرز واقعا جديدا يعمق الشرخ بين تلك الأحزاب، التي يسعى كل طرف للتموقع خلالها دون أن يأبه بمن يسميهم الشركاء في المعارضة، بينما تكون المبادئ الهشة، التي اجتمعت عليها تلك الأحزاب قد اضمحلت.

م.ط