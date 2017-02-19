التشريعيات تهدد بنسف تحالف “حمس” وجبهة التغيير

صراع بين مقري ومناصرة على قائمة العاصمة

قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن “التحالف الاندماجي بين حركة مجتمع السلم والتغيير لن يكتب له النجاح،، حيث أنه سيعرف صعوبات جديدة تتعلق بتركيب القوائم، للخروج بمتصدر للقائمة بالجزائر العاصمة،، التي لم تنطلق بعد، وهي خاضعة لاتفاق الحزبين”.

وأفادت ذات المصادر، أن “حركة مجتمع السلم تسعى للسيطرة على مختلف القوائم عبر مختلف الولايات، بعدما أنهت ترتيب أوراقها لخوض التشريعيات القادمة، بعد ضبطها لقائمة العاصمة،، التي تعتبر أهم ولاية كانت تراهن عليها “حمس” وعديد التشكيلات السياسية الأخرى لتحقيق نتائج إيجابية تخولها لدخول البرلمان القادم، عقب تشريعيات ماي القادم، فيما ينتظرها موعد تركيب القوائم مع جبهة التغيير، والذي من المفروض أن يخلق جدلا بين الحزبين في قادم الأيام.

وأشارت ذات المصادر، أن حركة “حمس” عقدت نهاية الأسبوع المنقضي، اجتماع مجلس الشورى الولائي للعاصمة، الذي تم فيه ضبط القائمة المعنية بالترشيحات الخاصة بهذه الولاية، وجددت فيها حركة “حمس” التمسك برأس القائمة، شأنها شأن الكثير من الولايات، رغم أنها تحالفت مع جبهة التغيير لخوض الاستحقاق الانتخابي القادم”.

وأكدت ذات المصادر،، التي حضرت اللقاء، الذي عقد الجمعة الماضية، أن “رأس القائمة عاد لمدير المكتبة الوطنية بالنيابة والقيادي في “حمس”، ياسر قانة،، الذي بقي في المنافسة ورفض الانسحاب، عكس القياديين الآخرين،، حيث خسر شلي أمام قانة بفارق ضئيل وحاز على 35 صوتا، في حين حاز قانة ياسر على 44 صوتا من إجمالي المصوتين.

وذكرت ذات المصادر، أن “المدعو ياسر قانة من القيادات القديمة في حمس، اشتغل في وزارة الثقافة لفترة فاقت 22 سنة، ارتقى خلالها في عدة مناصب إدارية، قبل أن يتم تعيينه على رأس المكتبة الوطنية منذ سنتين تقريبا، ومعروف بكونه من أنصار وحلفاء رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني.

وفي نفس السياق، قالت ذات المصادر، إن “التحالف الاندماجي بين حركة مجتمع السلم والتغيير، سيعرف عقبة جديدة، والمتمثلة في تركيب القوائم للخروج بمتصدر للقائمة بالعاصمة،، حيث كشفت مصادر من داخل “حمس”، أن “عملية تركيب القوائم بين الحزبين بالنسبة للعاصمة لم تنطلق بعد، وهي خاضعة لاتفاق الحزبين، فيما رفض رئيس المكتب الولائي للعاصمة الكشف عن أي تفاصيل”.

لخضر داسة