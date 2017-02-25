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البيت الأبيض يمنع منظمات إعلامية من حضور إفادة صحفية

فبراير 25, 2017 دولي 0

البيت الأبيض يمنع منظمات إعلامية من حضور إفادة صحفية

لم يذكر السبب

قال ممثلون لمنظمات إعلامية، إن البيت الأبيض استبعد عددا من المنظمات الإعلامية الأمريكية الرئيسية من حضور إفادة صحفية بدون كاميرات عقدها المتحدث باسم البيت الأبيض أول أمس.
ولم يسمح لمراسلي (سي.إن.إن) ونيويورك تايمز وبوليتيكو ولوس أنجليس تايمز وبازفيد من حضور الإفادة في مكتب المتحدث شون سبايسر.
وعقدت الإفادة بدون كاميرات بدلا من الإفادة الصحفية اليومية المعتادة التي ينقلها التلفزيون أول أمس في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض. ولم يذكر سبايسر سببا لاستبعاد هذه المنظمات الإعلامية بشكل خاص، وهو قرار أثار احتجاجات قوية.
وحضرت “رويترز” الإفادة إلى جانب نحو 10 منظمات إخبارية أخرى، ومن بينها بلومبرج و(سي.بي.إس).
وقال سبايسر، إن فريقه قرر عقد الإفادة بدون كاميرات في مكتبه بدلا من إفادة كاملة في غرفة الإفادات الصحفية الأوسع بالبيت الأبيض.
وقال “مهمتنا التأكد من أننا نستجيب للإعلاميين. نرغب في التأكيد أننا نجيب على الأسئلة الخاصة بكم، ولكننا لسنا في حاجة لعمل كل شيء أمام الكاميرا كل يوم.”
وانسحب مراسلون من أسوشيتد برس وتايم مجازين من الإفادة، بعد سماع أن آخرين منعوا من الحضور.
والإفادات بدون كاميرات أمر غير معتاد. وعادة ما يدعو البيت الأبيض وسائل إعلام مختارة، من أجل الإفادات وعادة بشأن موضوعات معينة. لكن الإفادات في البيت الأبيض عادة ما تكون مفتوحة لكل وسائل الإعلام ويكون هناك حرية في توجيه أي أسئلة.

وكالات

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