البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية

تم أخذ رأي الكثير من الوكالات الأمريكية

صرح مسؤولون أمريكيون، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبحث اقتراحا قد يؤدي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال المسؤولون، إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح، الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

والحرس الثوري، هـــــو أقوى كيان أمني إيراني على الإطلاق، وهو يسيطر أيضـــا على قطاعات كبيرة من اقتصاد إيران، وله نفوذ قوي في نظامها السياسي.

ولم تطلع “رويترز” على نسخة من الاقتراح الذي قد يجئ في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع أمرا كهذا.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق. وتنفي إيران أي دور لها في الإرهاب.

وتداولت وكالات أمريكية عددا من مسودات أوامر بشأن قضايا أخرى، لكن إدارة ترامب رفضتها أو أجلتها. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي، أن المسؤولين تناقشوا في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، لكن تم إرجاء القرار لأجل غير مسمى فيما يبدو.

وربما يكون لتصنيف أقوى مؤسسة عسكرية وسياسية في إيران كجماعة إرهـــــابية، آثار تزعزع الاستقرار، بما في ذلك تأجيج الصراعات الإقليمية التي تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بالتدخل فيها. وتنفي إيران هذه الاتهامات.

ومن المرجح، أن يعقد هذا الأمر أيضا قتال الولايات المتحدة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق، حيث تخوض جماعات شيعية مقـــــــــاتلة تدعمهـــا إيران ويقدم لهـــــا الحرس الثوري الإيراني المشورة القتال ضد التنظيم المتشدد.

ويحث بعض أكثر مستشاري ترامب في البيت الأبيض تشددا الرئيس على زيـــــادة العقوبات على إيرانن، منـــــذ أن بدأت تتضح ملامح إدارته. وبعد تشديد العقوبات على إيران الأسبوع الماضي ردا على اختبار صاروخ باليـــستي، قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الإجراء خطوة “مبدئية”.

وكالات