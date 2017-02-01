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“الايطالي“روبرتو مانشيني هو الأنسب لتدريب الخضــر“

فبراير 01, 2017 رياضة 0

“الايطالي“روبرتو مانشيني هو الأنسب لتدريب الخضــر“

اللاعب الدولي السابق، عبد الرؤوف زرابي لـ“وقت الجزائر“:

أكد الدولي السابق، عبد الرؤوف زرابي، في حديث خص به „وقت الجزائر“، أن المدرب الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة الحالية، هو الايطالي روبرتو مانشيني، الذي سبق له وأن درب مانشيستر يونايتد وانتير ميلان.
وأضاف زرابي „من أراه الأنسب للعمل معه في الطاقم الفني هو خير الدين ماضوي ومجيد بوقرة“، واختيار مانشيني يعود لأسباب عديدة، منها عامل اللغة، باعتبار أن المدرب الإيطالي يتكلم الإنجليزية والفرنسية، وعليه يمكن له التواصل مع اللاعبين.
من جانــب آخر، وأدان زرابي بشدة الحملة الموجهة ضد رئيس الفاف محمد „روراوة، وقال „في السابق كانت فئة معينة تنتقد روراوة، وبعد ما حدث في كان 2017، عدة أطراف استغلت الفرصة من أجل تصفية حساباتها معه، وهذا شيء غير مقبول، كما أن منتقدي روراوة صراحة اضحكوا علينا الجميع والكل يتفرج، فهذه كرة القدم فيها رابح وخاسر، ولكن العبرة في إعادة النهوض من جديد وتصحيح الأخطاء والمسار.

العربي شريف

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