“الايطالي“روبرتو مانشيني هو الأنسب لتدريب الخضــر“

آخر تحديث : فبراير 1st, 2017 8:50 مساءً
فبراير 01, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
اللاعب الدولي السابق، عبد الرؤوف زرابي لـ“وقت الجزائر“:
أكد الدولي السابق، عبد الرؤوف زرابي، في حديث خص به „وقت الجزائر“، أن المدرب الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة الحالية، هو الايطالي روبرتو مانشيني، الذي سبق له وأن درب مانشيستر يونايتد وانتير ميلان.
وأضاف زرابي „من أراه الأنسب للعمل معه في الطاقم الفني هو خير الدين ماضوي ومجيد بوقرة“، واختيار مانشيني يعود لأسباب عديدة، منها عامل اللغة، باعتبار أن المدرب الإيطالي يتكلم الإنجليزية والفرنسية، وعليه يمكن له التواصل مع اللاعبين.
من جانــب آخر، وأدان زرابي بشدة الحملة الموجهة ضد رئيس الفاف محمد „روراوة، وقال „في السابق كانت فئة معينة تنتقد روراوة، وبعد ما حدث في كان 2017، عدة أطراف استغلت الفرصة من أجل تصفية حساباتها معه، وهذا شيء غير مقبول، كما أن منتقدي روراوة صراحة اضحكوا علينا الجميع والكل يتفرج، فهذه كرة القدم فيها رابح وخاسر، ولكن العبرة في إعادة النهوض من جديد وتصحيح الأخطاء والمسار.
العربي شريف
فبراير 01, 2017 0رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...