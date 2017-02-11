“الاستعـــانة بالمتقـــاعدين لتــــأطير حصص الاستـــــدراك”

بن غبريط من المدية

أكدت، مساء أمس، وزيرة التربية من المدية، في زيارة عمل وتفقد لقطاعها، على الاستعانة بأولياء التلاميذ وإدخالهم كشريك رسمي في القطاع، كما دعت كل المديرين والمسيرين بقطاع التربة، إلى الاستعانة بالمتقاعدين الذين يكتسبون الخبرة لتأطير حصص الدعم والاستدراك كل سبت وثلاثاء، للنهوض بالقطاع وتحسين مستوى التلاميذ في الفصل الثاني، لمجابهة الدروس الخصوصية التي أصبحت ترهق الأولياء، كما أمرت بتشجيع التلاميذ وخلق جو يليق بهم وبراحتهم من أجل كسب الثقة والهدوء والأمن والتكفل بالصعوبات التي يواجهها التلميذ.وفي السياق ذاته، طلبت وزيرة التربية بالسماح للتلاميذ بالانخراط في النوادي المدرسية وفتح مكتبات المطالعة، وتزويدها بكل الملتزمات كالإعلام الآلي والتدفئة، وإطلاق جريدة إلكترونية لكل مؤسسة تربوية، كما حثّت على إنشاء مراكز للكشف من طرف الصحة المدرسية، للحفاظ على صحة التلاميذ وإتباع حالتهم النفسية، وفيما يخص التسيير، نوهت وزيرة التربية على كفاءات المديرين الذين كانوا أساتذة قبل منصب التسيير باستعمال خبرتهم وتعميم جلسات الحوار، لرفع في مستوى المعلم والتكفل بكل مشاكلهم من أجل مردود لائق في كل المستويات.

بلال موزاوي