الاحتفالات المزيفة!

نحتفل مرة أخرى بذكرى يوم الشهيد، كما نحتفل بعيد الثورة، وعيد الاستقلال.. ومع ذلك مازلنا نقيّد أنفسنا بأنواع كثيرة من الاستعمار، وما زالت هذه المناسبات محطات تعاد خلالها ذات الصور الرسمية لمسؤولين يجتمعون بقرارات رسمية لرفع العلم الغالي، ويطبقون مواد رسمية للاستماع لأروع نشيد وطني في الدنيا، ويتفرق الشمل الرسمي، بينما يبقى الشعب بعيدا كل البعد عن أجواء الاحتفال „الحقيقية“، والدليل على ذلك أن أروع نشيد في الدنيا يملأ الصالونات الرسمية، ولا يملأ صمت المساكن والأكواخ الخاصة، بما في ذلك قصــــــور وسيـارات المسؤولين الفخمة، والدليل على ذلك أيضا، أن المسؤولين يحجون إلى مقامات الشهيد المنتصبة في مقابر الشهداء، ولا أحد من الناس حاضر، بما في ذلك أبناء وأرامل الذين نحسبهم قتلوا في سبيل الله أمــــواتا وهم أحياء عند ربهم يرزقون.

كل دول العالم تمتلك شبه ثورة وشبه استقلال، ومع ذلك تحتفل بمزيد من الحب لأوطانها ومزيد من التقديس لرجالاتها، سواء ممن قضوا نحبهم أو ممن ينتظر.. إلا نحن الذين نملك أعظم ثورة وأروع استقلال وأصدق الرجال، ومع ذلك حوّلنا كل هذه الأشياء الجميلة إلى سجلات تجارية نطلب مــــن خلالها الحقوق، دون أن نقدم الواجبات!؟

ماذا لو أعلن المجاهدون „الحقيقيون“ و“المزيفون“ زهدهم في المرتبات الشهرية، التي يتقاضونها نظير حملهم السلاح في وجه الاستعمار؟ وماذا لو أعلن أبناء الشهداء وأراملهم تخليهم عن المنح المالية، التي جعلت ميزانية المجاهدين أضخم من ميزانيات النقل وتكنولوجيا الاتصال والبحث العلمي؟

وماذا لو أعلنت الأسرة الثورية وكل الشعـــــب أن الدم والعرق، الذي سال لأجل الوطن ليــــس فـــــي حاجة للثناء، ولا ثمن مالي له ولا امتيازات مادية، وإنـما مزيدا من العطاء لوطن خرج من جهاد أصغر منتصرا وباهرا كل العالم، وعجـــــز عـــن تحقيق النصر في جهاد أكبر يزداد كبرا مع مرور الوقت، حتى صار النصـــــر فيه أصعب من المستحيل.



سليم.خ