“الإضرابات وتأخر التحاق الأساتذة سبــــب تــــــراجع النتـــــــائج”

رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد:

وقت الجزائر: ما هي أسباب تراجع نسب الفصل الأول فيما يخص الأطوار الثلاثة خاصة الثانوي؟

خالد أحمد: التراجع موجود، إلا أنه طفيف وليس كبير، وأسبابه حسب رأيي، هي معروفة لدى الجميع، وعلى رأسها عدم التحاق 28 ألف أستاذ جديد بمناصب عملهم إلا بعد شهر ونصف، وكذلك إضراب 10 أيام الذي قام به التكتل النقابي، زد إلى ذلك سوء الأحوال الجوية في العديد من الولايات، مما منع التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة .

ما هي تداعيات تراجع النتائج على المنظومة التربوية؟

❊فيما يخص المنظومة التربوية، أرى أنها ليست في تراجع، كون ما وصلت إليه اليوم هو أحسن بكثير من وقت سابق، وأود أن أشير فيما يخص هذه النقطة، أن المنظومة تراجعت أيام العشرية السوداء ولمدة نحو 20 سنة كاملة، إلا أنها شهدت مؤخرا إصلاحات ساهمت في تطور هذه المنظومة وليس العكس .

ماهي الحلول المقترحة في رأيكم لرفع مستوى النتائج الدراسية؟

لرفع المستوى الدراسي، لا بد من العودة إلى معاهد التكوين في الولايـــــات، التي يتم من خلالها تكــــوين الأســــــاتذة بصفة دورية، مع إعــــــادة النظر في برامج تكوين الأســــــاتذة في المعهد العـــــــالي للأساتذة، مع إعادة النظــــر في البرنامج الدراسـي، ومراعاة التطــــورات التكنولوجية الحـــــاصلة في العـــــــالم، والتي لا بـــــد من أن يواكبـــــــها الأساتذة وندرجهــــــا في التعليم، وفي رأيي، إذا تمـــــت هذه النقاط الثلاث الأساسية، سيتم الرفع من النتائج.



سألته: نور الحياة.ك

