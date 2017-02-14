الإسمنت يهدد بالقضاء على مزرعة “دروات”

تالة إيفاسن بسطيف

أبدى العديد من الفلاحين بمنطقة “دروات” الفلاحية ببلدية تالة إيفاسن الواقعة شمال ولاية سطيف، امتعاضهم الشديد تجاه وضعية النشاط الفلاحي بهذه المنطقة وتحولها إلى شبه بور، بسبب غياب الدعم وكذا زحف الاسمنت الذي قضى على مساحات كبيرة من هذه المزرعة التي كانت نموذجية بولاية سطيف.

وقد طالب العديد من المواطنين، بضرورة تدعيمهم بالأحواض المائيـــة لتنمية القطاع الفلاحي بالمنطقة المعروفة بمساحاتها الزراعية الشاسعة وذات التربة الجيدة، التي جعلت المواطنين بهذه المنطقة يستغلونها للفلاحة وتربية المواشي، حيث تعرف هذه المنطقة انتشارا كبيرا للحقول والمزارع، على مساحات كبيرة بالإضـــافة إلى عدد من أنواع الأشجــــار المثمـــرة، كما أكد الفلاحون هذا الدعم من شأنه أن يحافظ على استقرار المواطنين بمثل هذه المناطق النائية، ويحفزهم على الاستثمار في القطاع الفلاحي، في حين تؤكد مصالــــح بلدية تالة إيفاسن أنها بصدد وضع مخطط خاص للمنطقة قصد إعادة الاعتبار لمكانتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مزرعة “دورات” كانــت بالأمــس مفخرة للمستعمر الفرنسي، وقد تم تصدير العديـــد من منتجاتها إلى أوربا آنذاك، لكن اليوم حدث معها العكس، وقد استغرب الفلاحون ظاهرة منح رخص البناء لبعض الخواص لتشييد مباني بالمنطقة رغـــم أنها فلاحـــية، وبالتــــالي يطالبون بتدخل السلطات المعــــنية حفاظا على النشاط الفلاحي بالمنطقة.

.. ومركز البلدية يغرق

في الأوحال والمستنقعات



تشهد الأحياء الرئيسية بقلب البلدية المذكورة وضعية مزرية جراء الأوحال وتراكم المياه بسبب انسداد مجاري المياه بالأتربة والأوساخ، مما أثار استياء المواطنين، خصوصا بعدما حالت البرك المائية العملاقة دون السير على مستوى جل الشوارع والطرقات، ولم يسلم منها تلاميذ المدارس والمتوسطات والثانوية الوحيدة وكلهم يجدون صعوبة كبيرة في السير والتنقل، وحتى أصحاب السيارات والمركبات لا يستطيعون السير وكثيرا ما يضطر بعضهم لإخراج مركبته بواسطة شاحنة أو جرار عندما تسقط في الحفر والأوحال يحدث هذا داخل مركز البلدية المسمى بتيزي نبراهم، ناهيك عن خارجها حسب السكان الذين طالبوا بضرورة الإسراع في ردم الحفر وإصلاح الطرقات وتعبيدها، في حين تؤكد مصالح البلدية أنها رصدت اعتمادات مالية معــتبرة من مـــيزانية البلدية قصد إعادة الاعتبار للمركز وبعض الأحياء الكبرى، مقدمة وعودا للســــكان مفادها انطلاق الأشغال في القريب العاجل.

سليم. خ